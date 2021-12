Apple continua a lavorare su Apple Music per la musica classica

Dopo l’acquisizione del servizio di musica classica Primephonic all’inizio di quest’anno, continua il lavoro di Apple su una nuova app di musica dedicata a questo genere: nuovi annunci di lavoro in merito svelano quelli che potrebbero essere i piani della multinazionale di Cupertino.

In agosto Apple ha annunciato di aver acquistato il servizio di streaming Primephonic e di averlo integrato in Apple Music. Primephonic, spiega Apple, ha offerto una “esperienza di ascolto eccezionale” con funzionalità di ricerca e navigazione ottimizzate specificamente per la musica classica, nonché consigli selezionati con cura e “dettagli contestuali su repertorio e registrazioni”.

Apple ha affermato che con l’acquisizione di Primephonic, gli abbonati ad Apple Music avrebbero avuto un’esperienza di musica classica migliorata. La nuova esperienza di ascolto può contare sulle playlist Primephonic e su nuovi contenuti audio. Per quanto riguarda invece le funzioni più avanzate, inclusi navigazione e ricerca migliorate per compositore e repertorio, metadati migliori e altro ancora, Apple aveva dichiarato che sarebbero arrivate in un secondo momento.

Tenendo presente la leggendaria riservatezza della società, è davvero sorprendente l’annuncio di Apple di agosto sul futuro lancio di una nuova app Apple Music dedicata interamente alla musica classica, in arrivo nel 2022. L’app combinerà l’interfaccia utente e le specializzazioni di Primephonic per la musica classica con Apple Music e funzionalità come audio e musica Lossless e Spatial Audio.

Apple sta ora cercando una figura da assumere come UX Designer per lavorare sulla nuova app nel team di musica classica, secondo un annuncio pubblicato sul sito di lavoro di Apple. Il ruolo, con sede a Londra o Amsterdam, dovrebbe “fornire competenze UX e nuove prospettive specificamente per Primephonic”. L’annuncio per la ricerca di personale, continua spiegando che Apple sta esplorando e creando un’esperienza distinta per la musica classica, compresi gli aspetti “visivi, uditivi e tattili”.

Mentre gli annunci di ricerca personale suggeriscono che il marchio Primephonic persisterà per la nuova app, macrumors ricorda che il servizio in sé Primephonic è stato messo offline il 7 settembre 2021 e non è più disponibile per i nuovi abbonati. Gli attuali abbonati a Primephonic hanno ricevuto sei mesi di accesso gratuito ad ‌Apple Music‌ con accesso a migliaia di album classici che supportano musica Lossless e Spatial Audio. Il sito Web di Primephonic ora avverte i visitatori con questo messaggio:

Stiamo lavorando a una nuova straordinaria esperienza di musica classica di Apple per l’inizio del prossimo anno

Non è chiaro fino a che punto il marchio Primephonic persisterà nella nuova app, se rimarrà un marchio completamente a sé, o se si fonderà con quello Apple Music. Ricordiamo che Apple si prepara a introdurre il nuovo piano di abbonamento Apple Music Voice da solo 4,99 euro al mese: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.