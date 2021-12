iOS 15 è installato sul 58% degli iPhone e iPad

Apple non si è ancora espressa sulla percentuale di adozione dell’ultimo sistema operativo iOS 15: in attesa dei dati ufficiali della multinazionale di Cupertino la società Mixpanel, specializzata in marketing e pubblicità per piattaforme mobile, annuncia che secondo le proprie rilevazioni iOS 15 ora è installato sul 58% di tutti gli iPhone e iPad.

Naturalmente man mano che gli utenti aggiornano i propri dispositivi a iOS 15, diminuisce la percentuale di adozione di iOS 14 che ora scende al 36%. Anche se la raccolta dei dati risulta completamente diversa tra Apple e Mixpanel, quest’ultima società in passato è stata in grado di offrire approssimazioni molto buone dell’adozione dei sistemi operativi mobile Apple, per questa ragione si tratta di dati piuttosto attendibili.

Mentre infatti Apple rileva l’adozione in base al sistema operativo in funzione sugli iPhone e iPad che accedono ad App Store, Mixpanel conteggia invece i dispositivi che accedono alle app e ai siti web che impiegano i suoi strumenti per sviluppatori. Finora tutte le rilevazioni Mixpanel indicano che la velocità di adozione di iOS 15 risulta inferiore a quella registrata da iOS 14 nel 2020.

Le ragioni possibili non mancano. Anche se praticamente tutti i dispositivi compatibili con iOS 14 sono anche in grado di supportare iOS 15, in generale iOS 14 ha introdotto più novità importanti rispetto al sistema operativo di quest’anno. Non solo: il rilascio di iOS 15 è stato segnato anche dalla presenza di alcuni bug che potrebbero aver fatto desistere alcuni utenti dall’aggiornamento.

Infine chi usa ancora iPhone e iPad con iOS 14 può continuare a farlo in tutta sicurezza perché Apple rilascia gli aggiornamenti di sicurezza per questo sistema operativo.

