BMW Group ha consegnato il milionesimo veicolo elettrificato

Poco prima della fine dell’anno, il BMW Group celebra la consegna del milionesimo veicolo elettrificato. Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, Responsible for Customers, Brand and Sales, ha consegnato il “milestone vehicle”, una BMW iX xDrive40 (consumo energetico in kWh/100 km: 22,5-19,3 WLTP) al BMW Welt il 6 dicembre. II Gruppo ha incluso un bonus speciale: il cliente non ha solo ricevuto le chiavi del suo nuovo veicolo, ma anche una BMW Wallbox – installazione inclusa – per ricaricare il veicolo direttamente da casa, insieme ad un credito da utilizzare nelle stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa con BMW Charging.

Il BMW Group ha lanciato sul mercato, a metà novembre, due ammiraglie tecnologiche: la BMW iX e la BMW i4. Entrambi i modelli secondo il produttore sono stati accolti molto bene dalla clientela globale – come dimostrato dai nuovi ordini provenienti da tutto il mondo.

Nel corso del prossimo anno, il BMW Group espanderà la sua linea di prodotti elettrificati per includere versioni completamente elettriche della BMW Serie 7 e della BMW X1. La BMW Serie 5 si aggiungerà al portfolio elettrico nel 2023. Seguiranno poi anche le nuove versioni all-electric della MINI Countryman e della Rolls-Royce Spectre. Entro il 2023, il Gruppo potrà contare su almeno un modello puramente elettrico in circa il 90% dei suoi attuali segmenti di mercato. Nel corso dei prossimi dieci anni circa, il BMW Group prevede di immettere su strada un totale di circa dieci milioni di veicoli completamente elettrici.

