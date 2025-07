Apple contro ex ingegnere nella battaglia per i segreti di Vision Pro

Apple ha deciso di intentare formalmente una causa contro un suo ex ingegnere, accusato di aver presuntivamente sottratto informazioni riservate riguardanti lo sviluppo del visore Vision Pro e di averle trasferite alla società Snap. Il procedimento è stato avviato lo scorso 24 giugno presso la Corte Superiore della Contea di Santa Clara, in California.

Il dipendente in questione, Di Liu, ha lavorato per Apple per sette anni, ricoprendo da ultimo il ruolo di senior product design engineer. Secondo quanto riportato nella denuncia, nei giorni precedenti alle sue dimissioni l’ingegnere avrebbe copiato migliaia di file interni sul proprio account di cloud storage personale, accedendo a documenti che riguardano il design del prodotto, i test, le strategie della catena di fornitura e funzionalità non ancora rilasciate di Vision Pro.

Liu aveva riferito ad Apple di voler lasciare il proprio incarico per motivi di salute e per trascorrere più tempo con la famiglia. Secondo l’azienda di Cupertino, però, al momento delle dimissioni aveva già accettato un’offerta di lavoro da Snap, la società madre di Snapchat e produttrice degli occhiali smart Spectacles, considerata un potenziale concorrente nel settore della realtà aumentata, seppur operante in segmenti differenti.

Non dichiarando il nuovo impiego, Liu avrebbe aggirato le procedure interne che prevedono la revoca immediata dell’accesso ai sistemi Apple nel caso di passaggio a un’azienda concorrente. Secondo quanto emerso da un’analisi forense condotta sul MacBook aziendale assegnato a Liu, Apple avrebbe individuato attività sospette nei giorni precedenti alle sue dimissioni.

L’ex ingegnere Apple avrebbe infatti selezionato manualmente numerose cartelle contenenti documentazione riservata, le avrebbe rinominate e caricate sul proprio spazio di archiviazione cloud personale. In un secondo momento, avrebbe anche cancellato alcuni file dal dispositivo, nel tentativo – secondo Apple – di nascondere l’estensione effettiva della copia dei dati.

Apple ha quindi chiesto al tribunale di ordinare la restituzione immediata di tutti i materiali sottratti e di autorizzare l’ispezione dei dispositivi e degli account personali di Liu, per assicurarsi che non siano ancora presenti informazioni riservate.

L’azienda ha inoltre avviato un’azione legale per ottenere un risarcimento economico, al momento non quantificato, per violazione del contratto e appropriazione indebita di segreti aziendali.

Da notare che, pur non essendo coinvolta direttamente nella causa né accusata di alcuna condotta scorretta, Snap viene comunque chiamata in causa da Apple, che evidenzia una forte somiglianza tra le informazioni presumibilmente trasferite da Liu e le attività previste nel suo nuovo ruolo. Da parte sua, Snap ha dichiarato che non esiste alcuna relazione tra la causa legale e le attuali mansioni affidate al dipendente.

Vision Pro è un dispositivo per sviluppatori e super appassionati: Apple ha in programma una fitta tabella di marcia in sette mosse tra visori e occhiali per espandersi in questo settore.