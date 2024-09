Con Snap Spectacles vedi la realtà aumentata ma sembri un marziano

Pubblicità

Finora si è trattato per lo più di scattare foto e video da pubblicare all’instante se non addirittura in diretta sui social, ma con la quinta generazione cambia tutto: gli occhiali smart Spectacles di Snap, creati dal social dei messaggi effimeri Snapchat, diventano ancora più grossi e pesanti, ma per la prima volta proiettano l’utente nella realtà aumentata con tanto di gesture aeree.

Non sono molto belli da vedere e indossare perché a confronto con occhiali tradizionali hanno una montatura notevolmente sovradimensionata per ospitare tutte le componenti, incluso un chip Qualcomm non meglio specificato in ognuna delle due bacchette.

Nel precedente modello il chip Qualcomm era uno solo e purtroppo riscaldava, anche troppo nelle sessioni più impegnative. Con il raddoppio del chip gli occhiali diventano più efficienti e scaldano molto meno.

Il costruttore dichiara un campo visivo quasi triplicato per i contenuti in realtà aumentata, corrispondenti a un televisore da 100 pollici osservato dalla distanza di 10 piedi, circa tre metri. I contenuti AR sono visualizzati davanti agli occhi dell’utente tramite microproiettori Liquid Crystal on Silicon: il funzionamento, incluso il rilevamento delle mani, è gestito da Snap OS, un’altra novità assoluta di questo dispositivo indossabile.

Mentre l’utente apre, chiude e ridimensiona finestre con una o due mani, le persone presenti possono osservare quanto succede nelle realtà aumentata tramite app e smartphone. Dai primi test effettuati in USA si apprende che la visione di contenuti AR non copre l’intero campo visivo, ma sia in interni che esterni la visione rimane di buona qualità, anche perché le lenti si oscurano e regolano in automatico per adattarsi alla luce del sole.

Per sfruttare le funzioni AR sono previste in arrivo esperienze create ad hoc di Star Wars Galaxy, Niantic e Lego. Pesano 226 grammi, un solo grammo meno di iPhone 16 Pro Max mentre l’autonomia massima arriva a 45 minuti.

Snap è consapevole sia delle potenzialità della tecnologia AR che delle limitazioni dell’hardware attuale, per tutte queste ragioni non prevede di produrli e commercializzarli in grandi volumi per gli utenti finali, ma propone Snap Spectacles esclusivamente agli sviluppatori dietro un abbonamento annuale da 99 dollari al mese.

Il primo visore Apple Vision Pro è proposto in vendita per tutti in diverse nazioni, non ancora in Italia, ma il prezzo sostenuto lo rende riservato a sviluppatori e super appassionati, almeno per ora. Qui il primo giro di prova di macitynet con Apple Vision Pro.