Toshiba Canvio Flex, perfetto anche per iPhone

Toshiba ha annunciato un nuovo HD, Il Toshiba Canvio Flex pensato per chi si muove spesso, lavora da più luoghi nel corso della settimana o semplicemente desidera avere sempre con sé i propri file più importanti.

Con una capacità fino a 4TB, consente di salvare documenti di lavoro, eseguire il backup di foto e video, oppure accedere a contenuti offline — un vantaggio concreto quando la connessione a Internet è assente o poco stabile.

Versatilità e compatibilità ampia

Progettato per essere subito compatibile con più dispositivi, il Canvio Flex viene fornito con cavi USB-C e USB-A, così da potersi collegare senza adattatori o conversioni a MacBook, PC Windows, tablet, smartphone Android e iPhone. Non richiede formattazioni aggiuntive, un dettaglio non trascurabile per chi lavora su sistemi operativi diversi nel corso della giornata.

Portabilità senza compromessi

Il design è compatto e pensato per resistere agli spostamenti quotidiani. Sta comodamente in una borsa o in uno zaino, senza pesare sull’equipaggiamento da lavoro. Questo lo rende adatto tanto a professionisti e freelance quanto a studenti o famiglie in viaggio, che vogliono conservare facilmente i propri contenuti personali.

l Toshiba Canvio Flex è disponibile in tre versioni: