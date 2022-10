Apple costruirà AirPods e Beats in India per la prima volta

Apple sta chiedendo ai fornitori di spostare la produzione di AirPods (qui la recensione di AirPods Pro 2) e prodotti Beats in India per la prima volta, in quella che può essere considerata una vittoria per la nazione dell’Asia meridionale nel tentativo di aumentare la catena di approvvigionamento globale.

La mossa fa parte della strategia di Apple di alleggerire la dipendenza dalla Cina, così dal ridurre il rischio di interruzioni della catena di approvvigionamento che nel recente passato sono derivati dalla rigorosa politica anti COVID del paese, oltre che dalle tensioni con gli Stati Uniti.

Apple ha parlato con un certo numero di suoi fornitori dell’aumento della produzione in India. In risposta, l’assemblatore di iPhone Foxconn si sta preparando a produrre auricolari Beats nel paese e spera di produrre anche AirPods all’interno dei confini.

Luxshare Precision Industry e le sue affiliate, che già producono AirPods in Vietnam e Cina, prevedono anche di aiutare Apple a produrre i popolari auricolari true wireless in India. Tuttavia, Luxshare si sta concentrando maggiormente sulle sue operazioni di AirPods in Vietnam.

Gli AirPods sono stati uno dei primi prodotti Apple ad essere prodotti in serie al di fuori della Cina, con il trasferimento della produzione in Vietnam nel 2019 proprio nel mezzo delle ricadute relative alla guerra commerciale USA-Cina. Più di 70 milioni di unità vengono spedite ogni anno, produzione seconda solo all’iPhone, come riferiscono le fonti a Nikkei Asia.

Portare la produzione di AirPods e Beats in India aumenterebbe l’impronta produttiva di Apple nel Paese, dopo il recente annuncio da parte di Cupertino: ricordiamo che la produzione di iPhone 14 è già iniziata anche in India.

Mentre la produzione in India era inizialmente finalizzata a servire il massiccio mercato locale, Apple sta ora pensando al paese come base produttiva strategica, con esportazioni destinate a mercati come l’Europa.

Foxconn è il fornitore più importante di Apple quando si tratta di espandere la produzione in India. Il marchio opera nel paese dal 2015 e ha campus di produzione chiave negli stati di Andhra Pradesh e Tamil Nadu. Anche Luxshare mira ad espandere la produzione nel Tamil Nadu, così come Pegatron.

Sembra che gli sforzi di lunga data del governo indiano per corteggiare gli investimenti nel settore della produzione di elettronica stiano finalmente dando i loro frutti. Al momento Foxconn ha rifiutato di commentare la notizia, così come Apple e Luxshare non hanno risposto alla richiesta di commento di Nikkei Asia.

