Apple inizia a costruire iPhone 14 in India

Apple annuncia di aver iniziato la produzione dell’ultimo modello iPhone 14 (qui la nostra recensione) in India: quello che in apparenza potrebbe sembrare una novità secondaria, rappresenta invece un passo fondamentale per la multinazionale di Cupertino, per il piano che punta a ridurre la sua dipendenza dalla Cina.

Finora in India i partner di Apple hanno per lo più costruito piccole quantità di modelli di iPhone datati ed economici, mentre l’assemblaggio dei modelli più recenti e costosi è iniziato solo in un secondo tempo in India e sempre solamente diversi mesi dopo la loro introduzione a livello globale, quindi a mesi di distanza dopo l’inizio della produzione in Cina.

Che questo sia destinato a cambiare è previsto da anni. Prima la guerra dei dazi, poi il Covid e sempre le tensioni tra USA e Cina hanno più volte dimostrato che Apple dipende troppo da questo Paese, dove è concentrata la produzione delle componenti e anche l’assemblaggio della stragrande maggioranza di tutti i computer, tablet e smartphone del marchio.

Da anni Apple spinge i propri partner principali a investire in India, formando dipendenti e ampliando gli stabilimenti, una strategia di diversificazione geografica della produzione e dei fornitori che punta anche in altri paesi, tra cui il Vietnam. Già nel mese di agosto si prevedeva che Apple avrebbe iniziato a produrre iPhone 14 per la prima volta in contemporanea sia in Cina che in India.

L’obiettivo quest’anno è saltato, ma è certo che avverrà con iPhone 15 nel 2023. L’inizio della produzione di iPhone 14 in India è stato annunciato da un portavoce di Apple a TechCrunch. Inizialmente in India verrà costruita solo una piccole percentuale sul totale delle spedizioni iPhone 14, ma gli analisti già prevedono che entro il 2025 qui Apple produrrà non solo il 25% di tutti gli iPhone spediti nel mondo, ma anche una percentuale simile di tutti gli altri suoi prodotti principali, inclusi Mac, iPad, Apple Watch e AirPods.

