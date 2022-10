Il capolavoro GRIS Plus è su Apple Arcade

Semplicemente un capolavoro: GRIS è un titolo già particolarmente apprezzato da pubblico e critica su console, che adesso approda in versione Plus su Apple Arcade, incluso nel catalogo dei titoli disponibili per tutti gli iscritti al servizio in abbonamento di Apple.

Si tratta di un platform onirico, con elementi di avventura, realizzato completamente in grafica 2D. E’ un’avventura basata anche sui colori, dove ogni mondo è caratterizzato da una sua tonalità. Gris è una ragazza piena di speranze ma persa nel suo mondo, che si trova a vivere un’esperienza molto difficile, intrisa di dolore.

La protagonista affronterà le difficoltà grazie al suo abito, che le fornisce nuove abilità per affrontare una cupa realtà. Con l’evolversi della storia, Gris crescerà emotivamente e imparerà a vedere il suo mondo in modo completamente diverso, scoprendo nuove strade da percorrere usando abilità che prima non aveva.

GRIS+ è un’esperienza particolarmente evocativa, priva di pericoli, dove effettivamente manca il game over. Paradossalmente, però, si tratta di un’avventura molto appagante, che permetterà ai giocatori di esplorare un mondo realizzato in molto molto particolareggiato e caratterizzato da una grafica dai tocchi delicati. Man mano che si proseguirà nell’avventura i puzzle ambientali da risolvere saranno sempre più complessi, ma mai proibitivi.

GRIS+ è quasi completamente privo di testo: solo semplici indicazioni dei comandi, illustrati da icone universali. È un gioco perfetto per tutti, indipendentemente dalla lingua.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l'anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo.