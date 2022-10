BEZIOR M1, la bici elettrica per la città in offerta a 719 euro

Le bici elettriche hanno subito nel corso degli ultimi anni una grande impennata. Non solo in termini di adozione, purtroppo anche di prezzo. Molte ormai superano i 1000 euro, ma fortunatamente Bezior continua ad offrire il giusto rapporto qualità prezzo. L’ultima fatica di chiama Bezior M1, una city bike elettrica a 719 euro e dalle caratteristiche tecniche importanti. Si acquista direttamente da questo indirizzo con spedizione gratis da i magazzini EU.

E’ di fatto una mountain e-bike, con un telaio in lega di alluminio, adatta a rider fino a 120 kg. E’ dotata di un motore da 250 Watt che promette un’autonomia massima di 80 chilometri, ovviamente variabili in base al peso del pilota, all’inclinazione del percorso e altre variabili di questo genere.

Può raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari, il massimo consentito dalla legge per la guida su strade pubbliche in Italia. Mette a disposizione un cambio a 7 velocità, sella ergonomica e uno schermo LCD (resistente a pioggia e intemperie, con certificazione IP54) sul quale poter leggere tutte le informazioni utili relative all’attività in corso, inclusa velocità e distanza percorsa.

Monta ruote da 27,5 pollici, quindi più grandi della maggior parte dei concorrenti anche più costosi. La batteria è da 48V 12.5AH, posizionata sul tubo centrale del telaio, che ben si adatta all’intera struttura e non la appesantisce visivamente.

Chi intende acquistarla al momento può approfittare cliccare direttamente a questo indirizzo, approfittando di uno sconto del 65% e portandola a casa a 719 euro con spedizione gratis da i magazzini EU.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. La spedizione avviene da magazine europei e come ben sottolineato nella pagina di vendita gli oneri e le tasse sono incluse nel prezzo.