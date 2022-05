Da Panasonic l’obiettivo Leica DG Summilux grandangolare per Lumix G

Panasonic ha annunciato il nuovo obiettivo grandangolare a focale fissa con grande apertura LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1.7 (equivalente al 18mm su una fotocamera con sensore full frame) per la serie di fotocamere LUMIX G, basato sullo standard Micro Quattro Terzi.

LEICA DG SUMMILUX da 9 mm (H-X09) vanta una distanza di messa a fuoco corta di 0,095 m e un rapporto di ingrandimento di 0,25x (equivalente allo 0,5x su una fotocamera full frame). La combinazione di queste capacità, spiega il produttore, permette di esaltare la presenza di un soggetto su uno sfondo in movimento. L’obiettivo promette prestazioni descrittive elevate e bokeh fluidi, sia nelle fotografie che nelle riprese.

L’obiettivo in questione comprende dodici elementi suddivisi in nove gruppi, tra cui due lenti asferiche, due lenti ED (Extra-Low Dispersion) e una UHR (Ultra High Refractive Index) per annullare le aberrazioni cromatiche assiali alle focali lunghe e quelle provocate dall’ingrandimento alle focali corte. Le lenti asferiche inoltre correggono l’astigmatismo, garantendo la massima risoluzione. La presenza di una lente UHR (Ultra-High Refractive Index), dal centro fino ai bordi dell’inquadratura, contribuisce a ridurre le dimensioni complessive del sistema ottico. Il filtro da 55 mm di diametro ha un diaframma ad apertura circolare a 7 lamelle.

Il funzionamento dell’ottica si armonizza con il sistema AF fino a 240 fps. Nell’impostazione non lineare, il punto di messa a fuoco subisce uno spostamento di entità variabile in base alla velocità di rotazione della ghiera, mentre nell’impostazione lineare subisce uno spostamento di entità specifica in base al quanto rotazionale della ghiera. La sensibilità (lo spostamento del punto di messa a fuoco per quanto rotazionale) può essere impostata in incrementi di 30° in un range compreso tra 90° e 360° per consentire la messa a fuoco desiderata.

LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1.7 è presentato come ideale anche nelle riprese ed è in grado di eliminare l’apparente effetto zoom quando si varia la distanza di fuoco – il cosiddetto focus breathing, un problema per gli obiettivi intercambiabili limitati solo alla fotografia.

SUMMILUX 9 mm F1.7 garantisce la mobilità che contraddistingue il sistema Micro Quattro Terzi. Il corpo è resistente alla polvere, agli schizzi, e funziona anche a temperature di -10 °C. Il produttore ha fatto sapere che si sta dedicando allo sviluppo degli obiettivi Micro Quattro Terzi per ampliare ulteriormente la gamma. LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1.7 (H-X09) sarà commercializzato nel mercato italiano a partire da fine giugno 2022. Il prezzo di listino è 499,99 €.

Negli scorsi giorni Panasonic ha presentato i nuovi televisori OLED e LED della gamma 2022.