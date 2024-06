Apple Developer Academy, training su AI per studenti ed ex studenti

Pubblicità

Apple ha annunciato che formerà studenti e mentor della Apple Developer Academy su tecnologie e strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale (AI), facendo sapere che anche gli ex studenti della Apple Developer Academy avranno l’opportunità di accedere a questa formazione.

Il nuovo programma verrà offerto a migliaia di studenti ed ex alunni in tutte le 18 Developer Academy in 6 Paesi, riferendo che l’idea è di “continuare ad ampliare le opportunità a favore di developer, designer, imprenditori” che vogliano perseguire una carriera nella sempre più fiorente app economy iOS, e non solo”.

Il programma dedicato all’AI si aggiunge al piano di studi dell’Academy come competenza fondamentale, ampliando il set di quelle essenziali in programmazione, capacità professionali, design e marketing che vengono già offerte e che mirano ad aiutare gli studenti ad acquisire il bagaglio di abilità.

“In Apple consideriamo il coding come un linguaggio universale e crediamo nell’importanza di fornire a developer, creator e imprenditori di tutto il mondo strumenti e tecnologie che consentano di creare esperienze fenomenali” ha dichiarato Susan Prescott, Vice president of Worldwide Developer Relations di Apple. “Con l’introduzione del programma dedicato all’AI e ad altre nuove tecnologie, non vediamo l’ora di vedere quello che gli studenti potranno creare”.

A partire da questo autunno, chi studia alla Apple Developer Academy potrà beneficiare di un programma creato ad hoc che insegnerà a costruire, addestrare e distribuire modelli di apprendimento automatico sui dispositivi Apple. I corsi comprenderanno i fondamenti delle tecnologie e dei framework AI; Core ML e la sua capacità di fornire prestazioni veloci sui dispositivi Apple; e indicazioni su come costruire e addestrare modelli AI partendo da zero. Gli studenti impareranno grazie ad assignmmet basati su progetti che includono l’assistenza di centinaia di mentor e di oltre 12.000 ex studenti dell’Academy in tutto il mondo.

Con l’introduzione di nuove tecnologie e API Apple presentate alla WWDC24, gli sudenti avranno accesso ad ancora più strumenti per la creazioen di app. Un esempio è Xcode 16, tool indicato come in grado di definire un nuovo standard per la produttività. Tra le nuove funzioni e i miglioramenti, anche Swift Assist, che accompagna in tutte le attività di programmazione e permette di esplorare nuovi framework e sperimentare nuove idee.. Swift 6 introduce nuove funzioni volte a migliorare la chiarezza del codice e a facilitare la programmazione concorrente.