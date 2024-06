Apple annuncia il debutto del film sulla Formula 1 con Brad Pitt

Pubblicità

Apple Original Films ha annunciato che il film sulla Formula 1 con Brad Pitt, voluto dal regista Joseph Kosinski, da Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment, e da Lewis Hamilton (7 titoli mondiali conquistati e fondatore della società di produzione Dawn Apollo Films), sarà distribuito nei cinema di tutto il mondo in formato IMAX a partire dal 25 giugno 2025, invece dal 27 giugno 2025 in Nord America.

Il film, il cui titolo non è ancora stato indicato, è descritto come realizzato in collaborazione con la proprietà e l’organizzazione della competizione, presentato come “una immersione nell’emozionante e cinematico mondo della F1, con le riprese che si svolgono nei campionati in calendario”.

Il film, successivamente in arrivo su Apple TV+, vede protagonista Brad Pitt, nel ruolo di un ex pilota che torna alla Formula 1 a fianco di Damson Idris come compagno di squadra di APXGP, team immaginario di una scuderia. Il lungometraggio è stato girato durante reali giornate di Gran Premi, con il team che ha gareggiato contro colossi della categoria. Nel cast sono presenti anche Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo.

Il regista Joseph Kosinski è noto per il sequel di Tron, intitolato “Tron: Legacy”, per avere scritto e diretto Oblivion, ma anche per essere il regista di “Top Gun: Maverick” e “Spiderhead”.

Il film è indicato come frutto della collaborazione con le community Formula 1 e F1, inclusi team F1 e loro piloti, la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) e organizzatori. La sceneggiatura è scritta dal candidato agli Oscar Ehren Kruger (“Top Gun: Maverick”), Penny Thow (CEO e fondatrice di Copper) è tra i produttori esecutivi.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.