Apple distanzia Samsung ed è primo acquirente di semiconduttori nel 2020

Apple non solo rimane il più grande acquirente di semiconduttori al mondo nel 2020, ma allunga anche la distanza da Samsung, secondo in classifica. Lo scorso anno la multinazionale di Cupertino ha acquistato semiconduttori per un valore totale di 53,6 miliardi di dollari, ottenendo così una quota dell’11,9% del mercato globale, con una crescita del 24% rispetto al 2019.

Sempre lo scorso anno Samsung ha acquistato semiconduttori per 36,4 miliardi di dollari, con una quota di mercato pari all’8,1% e una crescita del 20,4%. La classifica dei primi 10 acquirenti del 2020 vede gli stessi nomi dell’anno precedente, cambiano però i totali degli acquisti, per via della pandemia e anche per il brusco calo di Huawei. Il colosso cinese rimane sempre in terza posizione, ma con acquisti di 19,1 miliardi di dollari, un calo del 23,5% anno su anno, dovuto alle limitazioni imposte dal bando in USA.

Il blocco degli acquisti per Huawei ha causato una disponibilità inferiore di smartphone e dispositivi sul mercato, avvantaggiando Samsung e anche i principali marchi Android concorrenti. In particolare Xiaomi sembra il marchio Android cinese che più è riuscito ad approfittare delle difficoltà di Huawei: pur mantenendo l’ottava posizione in classifica, la stessa del 2019, lo scorso anno i suoi acquisti di semiconduttori sono aumentati di ben il 26%, una crescita più elevata rispetto ad Apple e qualsiasi altra società nella top 10.

Tornando ad Apple invece, secondo gli analisti di Gartner, la spinta è arrivata grazie al continuo successo dei prodotti e dei dispositivi di Cupertino durante la pandemia, in primis AirPods, iPad e Mac, richiesti per lavoro e scuola a distanza. Questa tendenza ha influenzato anche Samsung e gli altri marchi, tanto che nel 2020 la spesa complessiva per semiconduttori delle prime 10 società in classifica è aumentata del 10%, arrivando a contare il 42% dell’intero mercato, in crescita rispetto al 40,9% del 2019.

