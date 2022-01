Apple donerà il 50% dei ricavi (PRODUCT)RED per combattere il COVID nell’Africa subsahariana

Da oggi fino alla fine dell’anno, metà dei ricavi della vendita dei prodotti (PRODUCT)RED saranno donati al Fondo mondiale per combattere la pandemia di COVID-19 nell’Africa subsahariana.

Negli ultimi 15 anni, gli utenti dei prodotti Apple hanno contribuito in modo fondamentale alla lotta di (RED) contro l’AIDS attraverso il sostegno al Global Fund, che offre accesso critico ai servizi sanitari per le comunità più bisognose dell’Africa sub-sahariana. In un momento in cui il COVID-19 continua a colpire comunità in tutto il mondo, incluse quelle che già convivono con l’HIV, la lotta contro le pandemie mondiali è più urgente che mai.

Dal 2006, i clienti Apple hanno contribuito alla raccolta di quasi 270 milioni di dollari per finanziare servizi di prevenzione, diagnostica e consulenza per le persone colpite dall’HIV/AIDS. Le donazioni sostenute da Apple hanno permesso di offrire servizi di cura e assistenza a oltre 11 milioni di persone, fornito oltre 192 milioni di test per l’HIV e permesso a più di 13,8 milioni di persone di accedere a terapie antiretrovirali salvavita. Solo nel 2020, il sostegno di Apple a (RED) ha contribuito a evitare che più di 145.000 madri sieropositive trasmettessero il virus ai figli.

Grazie all’aiuto di Apple, (RED) è riuscita a espandere il suo raggio di azione fornendo servizi e supporto aggiuntivi alle comunità più vulnerabili e colpite in misura sproporzionata dal COVID-19. Negli ultimi 18 mesi, il COVID-19 ha reso più difficile accedere a cure, servizi di diagnostica e forniture, mettendo a rischio i più importanti programmi di lotta all’HIV/AIDS. Per far fronte a queste sfide, Apple è stata una delle prime aziende a spostare attenzione e le risorse verso il COVID-19 Response del Fondo Globale.

Reindirizzando le donazioni al COVID‑19 Response del Global Fund all’inizio della pandemia, gli utenti dei prodotti Apple hanno contribuito a finanziare programmi in grado di mitigare l’impatto del COVID-19 sui programmi di lotta all’HIV/AIDS esistenti. In Zambia, le cliniche locali sono riuscite ad acquistare motociclette che sono state utilizzate per consegnare terapie HIV salvavita quando i pazienti rinunciavano alle visite di persona a causa del COVID-19. Quest’anno, il supporto di Apple e dei suoi utenti ha aiutato a finanziare programmi in Ghana che hanno dato ai fornitori di servizi sanitari le risorse per procurarsi medicinali in grandi quantità e consegnare alle persone a rischio il quantitativo di diversi mesi, riducendo in questo modo la loro potenziale esposizione all’infezione virale.

Apple offre una gamma di nuovi dispositivi e accessori (PRODUCT)RED, come iPhone 13 (PRODUCT)RED, iPhone 13 mini (PRODUCT)RED e Apple Watch Series 7 (PRODUCT)RED. Parte del ricavato dalla vendita di ogni (PRODUCT)RED viene devoluta al Global Fund per la lotta all’AIDS. Fino alla fine dell’anno, la metà dei ricavi idonei derivanti dagli acquisti di prodotti (PRODUCT)RED sarà reindirizzata al COVID-19 Response del Global Fund per alleviare l’impatto del COVID-19 sulla lotta contro l’AIDS.