Invoxia, il collare Smart per cani al CES 2022

Una soluzione a trecentosessanta gradi per prendersi cura del proprio cane: è così che Invoxia presenta Smart Collar, un collare biometrico intelligente per cani che utilizza sensori radar miniaturizzati per tenere sotto controllo la salute del cucciolo, monitorare l’attività e geolocalizzarlo in tempo reale, il tutto con un’autonomia di diverse settimane.

L’azienda, specializzata in tracker per auto, persone e oggetti di valore, lo sta mostrando in questi giorni alla fiera di Las Vegas, dando prova di come la medesima tecnologia possa trovare spazio anche nel mercato degli animali domestici. Accelerometro e sensori sono praticamente gestiti dalla rete neurale, che monitora i parametri vitali respiratori e cardiaci del cane, rileva eventuali anomalie nel comportamento e in tal caso avvisa il proprietario e il veterinario di potenziali problemi di salute.

E fa tutto questo tenendo traccia della posizione, permettendo così di sapere dove si trova il cane in qualsiasi momento. Dovrebbe arrivare sul mercato quest’estate e secondo gli ideatori cambierà le regole del gioco per i proprietari di animali domestici offrendo una più ampia visione della salute (del cane) che prima era irraggiungibile.

Una delle peggiori paure di un proprietario di animali domestici – spiega uno dei portavoce – è che il loro amato animale domestico si ammali, soprattutto quando invecchia. Mentre molti di loro sono in sintonia con il comportamento e il temperamento del loro animale domestico, tutti vorremmo poter essere un po’ più informati sulla loro salute. Che si tratti di recupero post-operatorio, monitoraggio della risposta ai farmaci, malattie cardiache o difficoltà respiratorie croniche in corso, questo collare può fornire informazioni approfondite che possono essere condivise con il proprio veterinario.

Ciò è particolarmente utile per i proprietari di animali domestici che devono monitorare regolarmente il cuore del loro cane sia durante l’attività che durante i periodi di riposo, tanto più che le condizioni cardiache e respiratorie possono peggiorare in qualsiasi fase della vita di un cane e possono diventare problemi sia a lungo che a breve termine. Per i proprietari di animali domestici, queste malattie sono quasi impossibili da diagnosticare ed estremamente complesse da monitorare, spesso non rilevate e non trattate.

Il prezzo di questo vantaggio? 99 dollari per il collare e 12,99 dollari al mese per l’abbonamento che abilita le tecnologie AI di diagnosi ed elaborazione dei dati.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.it.