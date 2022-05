Apple esclude BOE dalle forniture di OLED per iPhone 13

Apple sembra aver escluso il produttore cinese di display BOE dalla catena di approvvigionamento di iPhone 13 dopo aver scoperto modifiche al design ai suoi pannelli OLED. A riferirlo è The Elec, che ricorda come BOE fornisce pannelli di visualizzazione OLED per modelli di iPhone da 6,1 pollici dallo scorso anno, anche se l’azienda avrebbe prodotto solo una “quantità più piccola” dei pannelli per lo smartphone della Mela, rispetto a Samsung e LG.

La ragione iniziale di un calo della produzione è stata la carenza di circuiti integrati (CI) del driver del display, poiché il fornitore di circuiti integrati LX Semicon ha dato priorità agli ordini di LG Display. Più significativamente, secondo quanto riferito, BOE avrebbe cambiato il design dei suoi pannelli OLED espandendo la larghezza del circuito dei transistor a film sottile. The Elec afferma che quando Apple ha scoperto il cambiamento, ha intimato a BOE di interrompere la produzione.

Tuttavia, è improbabile che BOE venga esclusa dalla catena di approvvigionamento dei pannelli OLED di Apple in futuro perché la sua presenza esercita pressioni su Samsung Display e LG Display per essere più competitivi e a ridurre i prezzi. Il rapporto afferma comunque che la fabbrica di BOE nel Sichuan sia ancora operativa ed è possibile che BOE stia attualmente lavorando a una soluzione alternativa per soddisfare i requisiti di Apple.

Ricordiamo che in passato BOE ha prodotto pannelli OLED per iPhone 12 e iPhone 13 in due stabilimenti in Cina, rappresentando solo il 10 percento di tutti i display per iPhone prodotti nel 2021, ma l’azienda ha pianificato una significativa espansione per superare LG Display come uno dei principali fornitori di display per iPhone di Apple nel 2023. Si tratta, dunque, di un protagonista importante per la scena.

Tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 14 in arrivo a settembre è riassunto in questo articolo di macitynet.