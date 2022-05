Arriva TikTok Pulse, la manna dal cielo per gli inserzionisti

Dopo i test sul tasto Non mi Piace, TikTok sta introducendo un nuovo modo per attirare gli inserzionisti sulla sua piattaforma, dando loro la possibilità di mostrare i propri marchi accanto ai migliori video su TikTok. In vista della presentazione NewFronts agli inserzionisti prevista per questo pomeriggio, TikTok ha annunciato il lancio di TikTok Pulse, una nuova soluzione pubblicitaria contestuale che assicura che gli annunci siano posizionati accanto al 4% di tutti i migliori video sulla piattaforma. In particolare, la soluzione sarà anche il primo prodotto pubblicitario che prevede una quota di compartecipazione alle entrate con i creatori.

La società ha affermato che i creatori e gli editori con almeno 100.000 follower su TikTok potranno beneficiare del programma di compartecipazione alle entrate durante la fase iniziale del programma TikTok Pulse. Come annunciato ai microfoni di TechCrunch il programma Pulse verrà lanciato agli inserzionisti statunitensi nel giugno 2022 con ulteriori mercati a seguire in autunno.

A lungo termine, la mossa potrebbe aiutare TikTok ad attirare più creatori sulla sua app di video social, anche a seguito dei suoi precedenti investimenti nella monetizzazione dei creatori. Lo scorso dicembre, TikTok ha lanciato un portale online “Creator Next” in cui ha accentrato in un unico hub tutti gli strumenti che i creatori possono utilizzare per fare soldi con la piattaforma.

Ora, con il nuovo strumento TikTok sarà in grado di aggiungere la quota di compartecipazione dei creator alle entrate pubblicitarie a questo elenco di opportunità di monetizzazione. Tuttavia, il nuovo programma non riguarda solo i creatori. Si tratta anche di garantire agli inserzionisti un ambiente più “sicuro per il marchio” per i loro contenuti, simile a qualcosa come il Programma partner di YouTube (YPP).

TikTok afferma che il suo nuovo programma TikTok Pulse si assicurerà che il contenuto del creatore sia “adatto” per la pubblicità. La società dichiara, inoltre, che il programma offrirà ai marchi un modo per indirizzare i propri annunci a particolari aree di TikTok. Attraverso Pulse, i marchi potranno inserire i loro annunci insieme ai video in 12 categorie di contenuti, tra cui bellezza, moda, cucina, giochi e altro ancora.

Al momento del lancio, solo gli inserzionisti TikTok invitati a partecipare al programma avranno accesso a TikTok Pulse, ma un portavoce della società ha affermato che il piano è di estendere la soluzione a più marchi nei mesi successivi.

scorsi giorni TikTok ha reso disponibile il software Effect House AR per Mac per creare effetti speciali, anche in realtà aumentata. Intanto negli USA qualcuno vuole indagare sui possibili rischi di TikTok per la salute mentale dei giovani. Da marzo la lunghezza massima dei video è stata estesa fino a 10 minuti.