Apple espande pubblicità e scoperta di app su App Store

Apple sta aumentando le possibilità che gli sviluppatori hanno per promuovere le loro applicazioni su App Store, ampliando le pubblicità che gli sviluppatori possono compare e, allo stesso tempo, la scoperta di nuove app per gli utenti di iPhone e iPad.

Fino ad ora gli sviluppatori potevano posizionare le pubblicità in due aree di App Store: nella scheda Cerca e all’interno della pagina dei risultati di ricerca. Entrambe hanno raccolto un grande successo perché – dichiara Apple – hanno permesso agli utenti di trovare le app più interessanti per loro, per questo motivo l’espansione del servizio permetterà ad App Store «di continuare ad essere il luogo migliore per far crescere l’attività degli sviluppatori».

Una delle nuove aree in cui compariranno gli spot pubblicitari acquistati dagli sviluppatori è la scheda Oggi, ovvero la prima pagina che compare quando si apre l’app App Store dal 2017, ovvero da quando è stato riprogettato il negozio digitale. In questo modo sarà possibile promuovere le app tra un contenuto editoriale e l’altro: ovviamente saranno contrassegnati come annunci – spiega la multinazionale di Cupertino – e saranno ben distinguibili dalle storie pubblicate dal team di Apple.

L’altra area che da questo momento sarà disponibile per il posizionamento degli annunci pubblicitari sarà direttamente all’interno delle schede delle app stesse: compariranno nella sezione Potrebbero piacerti anche nella parte inferiore della pagina e, anche in questo caso, saranno riconoscibili grazie alla specifica etichettatura.

Gli Apple Search Ads offrono agli sviluppatori, grandi e piccoli, l’opportunità di far crescere la propria attività. Come le altre nostre offerte pubblicitarie, questi nuovi posizionamenti pubblicitari sono costruiti sulla stessa base: conterranno solo contenuti dalle pagine approvate delle app dell’App Store e rispetteranno gli stessi rigorosi standard sulla privacy.

Secondo Ron Schneidermann, amministratore delegato di AllTrails, una popolare app per escursionisti e campeggiatori, gli annunci ‌pubblicitari per App Store‌ gli hanno permesso di «attirare nuovi clienti in tutti i mercati» tanto che alla fine sono diventati «un aspetto cruciale per la sua strategia di crescita».

Non appena saranno disponibili, prevediamo di investire nei nuovi posizionamenti degli Apple Search Ads per raggiungere un numero ancora maggiore di clienti sull’App Store e continuare a guidare la crescita della nostra attività.

Per il momento i nuovi posizionamenti delle pubblicità su App Store non saranno disponibili per tutti: in questa prima fase pare infatti che Apple invece li testerà con un numero limitato di sviluppatori.

App Store è nel mirino degli enti antitrust in diversi paesi, anche in Unione Europea.