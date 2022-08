Le spedizioni di Mac e PC soffrono nel secondo trimestre 2022

Le spedizioni di Mac sono diminuite di un enorme 20% nel secondo trimestre 2022 che si è concluso nel mese di giugno, secondo un ultimo studio pubblicato in rete da una società di ricerche di mercato. Non è stata solo Apple a lottare: anche le spedizioni di tutti i principali produttori di PC Windows sono diminuite. I motivi, ormai, sono tristemente noti.

I blocchi COVID in Cina questa primavera hanno danneggiato la produzione di tutte le aziende, riducendo il numero di computer da spedire ai consumatori. Le spedizioni di Mac diminuiscono in modo significativo nel secondo trimestre 2022, e questo per tutte le varianti di Mac che Apple ha lanciato. Nel complesso Apple ha spedito 4,7 milioni di MacBook, iMac, Mac mini nel secondo trimestre, secondo Counterpoint Research. Il dato è in calo del 20% su base annua, come notato nel rapporto.

La stima di Counterpoint indica che gli analisti pensano che gli utenti stiano acquistando meno modelli di Mac più costosi. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Apple ha presentato MacBook Air 2022 nel secondo trimestre, ma non l’ha lanciato fino al terzo trimestre. Ricordiamo che al momento il nuovo MacBook Air M2 è il computer portatile più economico di Apple.

C’è anche da rilevare che il calo è derivato anche da problemi di produzione per via dei blocchi imposti dal governo cinese a Shanghai, dove vengono assemblati molti Mac. Questo ha ridotto notevolmente la capacità di Apple di soddisfare la domanda.

Anche i PC Windows hanno avuto un trimestre approssimativo. Ed infatti, tutti i primi cinque produttori di desktop e laptop hanno visto un calo delle spedizioni nel secondo trimestre del 2022. HP è stata la peggiore, con le sue spedizioni in calo del 27%. Lenovo è sceso del 13%, mentre Dell è sceso del 5% e Acer è diminuito del 15%.

Ancora una volta, responsabili di questo calo sono i lockdown in Cina imposti durante il trimestre di riferimento, che hanno colpito duramente la catena di approvvigionamento dei laptop, tra cui Quanta, Compal e Wistron, che hanno subito interruzioni della produzione, come osservato da Counterpoint. Questi tre costruttori a contratto infatti assemblano non solo Mac ma anche la stragrande maggioranza dei portatili PC Windows dei principali marchi.

Gli impatti più dannosi sono stati ad aprile e maggio. Adesso, le linee di produzione hanno ripreso le normali operazioni, precisamente a partire dalla seconda metà di maggio. Ora secondo gli analisti il problema è coprire interamente gli arretrati.