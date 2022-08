Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 svelati in anticipo dai render

Samsung sta puntando da tempo sugli smartphone pieghevoli, ed è una delle società che ha sfornato più dispositivi in questo segmento: i terminali di prossima generazione Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 saranno ufficialmente svelati a breve, ma come ormai accade da tempo il design è svelato in anticipo da una serie completa di render pubblicati in rete.

Ancora una volta è stato il celebre leaker Evan Blass a pubblicare le primissime immagini di Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 in diversi colori e in diverse angolazioni su 91Mobiles. Sulla base dei rendering, Z Flip 4 sarà disponibile in viola, blu, nero e oro mentre Z Fold 4 sarà disponibile in nero, grigio scuro e quella che sembra essere una tonalità di beige.

Se si guarda all’estetica sembrano praticamente identici all’attuale generazione di pieghevoli, infatti a prima vista non emergono differenze evidenti nel design. Probabilmente le sottili differenze con la generazione attuale si scopriranno solo dopo che Samsung li avrà lanciati ufficialmente.

Le immagini che riportiamo in questo articolo non mostrano esattamente se Galaxy Z Fold 4 avrà la fotocamera selfie integrata nel display, né se avrà uno slot per lo stilo S Pen. Poiché Galaxy Z Fold 3 supporta l’input della S Pen di Samsung, ci sono state speculazioni sul fatto che la prossima versione avrebbe uno slot per lo stilo. Tuttavia, secondo altre anticipazioni più recenti, riferiscono che il terminale potrebbe non offrire un alloggiamento dedicato per S Pen.

Probabilmente non lo sapremo con certezza fino a quando Samsung non lancerà i dispositivi: la buona notizia è che non sarà necessario aspettare molto perché il prossimo evento Unpacked si terrà il 10 agosto.

Per saperne di più su quel che c’è da aspettarsi dall’evento Samsung di agosto potete dare uno sguardo al nostro articolo riepilogativo.