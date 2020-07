Apple estende i pagamenti AppleCare+ mensili in altre nazioni

Apple sta per introdurre i pagamenti AppleCare+ mensili anche in Australia, Canada e Giappone, offrendo così ai clienti la possibilità di dilazionare il costo dell’estensione di garanzia diluendolo in importi più contenuti, invece di pagare l’intera somma in un’unica soluzione. Finora questa opzione era disponibile esclusivamente per gli utenti Apple statunitensi: l’arrivo in altre nazioni, non ancora proposto negli Apple Store fisici e online di Australia, Canada e Giappone, è comunque indicato in un documento di supporto pubblicato nelle scorse ore dalla multinazionale, anticipando così l’introduzione attesa a breve.

L’arrivo dei pagamenti AppleCare+ mensili in altre nazioni oltre agli Stati Uniti, indica che Cupertino progetta di estenderli ulteriormente, lasciando così ipotizzare l’arrivo in futuro anche in Italia. Si tratta di una formula interessante, non solo perché permette diluire in rate mensili più piccole il costo complessivo dell’estensione di garanzia AppleCare+, invece di sborsare tutto l’importo al momento della sottoscrizione.

Nel documento di supporto segnalato da MacRumos la possibilità di effettuare pagamenti AppleCare+ mensili viene indicata per iPhone, iPad e Apple Watch. Gli utenti possono così decidere di corrispondere l’intero importo in un’unica soluzione oppure di optare per i pagamenti mensili per l’estensione di garanzia di 24 mesi proposto dal costruttore. Non solo: anche chi ha già acquistato AppleCare+, al termine dei 24 mesi (36 mesi per Apple Watch Edition ed Hermes) può scegliere di proseguire con i pagamenti AppleCare+ mensili, estendendo così la durata della copertura di garanzia extra, operazione che è possibile effettuare anche visitando la pagina web di supporto dedicata di Apple.

