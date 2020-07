Vodafone Curve è lo smart tracker GPS per aiutare a trovare gli oggetti

Anche Vodafone ora vende un suo tracker GPS. Si chiama “Curve” ed è un oggetto che permette di individuare oggetti come chiave, telefoni e accessori vari ma è anche utile come localizzatore per cani e gatti, uno strumento in grado di ritrovarli quando per qualche motivo volontario o meno si allontanano da casa.

Le funzionalità di “Curve” sono simili a quelle offerte da Tile e altri accessori del genere. Peculiarità di questo dispositivo è che non integra solo il Bluetooth (utile per trovare cose molto vicine come le chiavi o il telecomando della TV) ma ha anche una SIM integrata che si connette a internet per comunicare posizione e aggiornamenti

Curve è di piccole dimensioni (16,4mm x 42,1mm), permette di seguire gli oggetti ai quali è legato in tempo reale tramite app, si possono personalizzare gli avvisi creando delle zone (sapere quanto entra o esce da queste), scegliere diverse modalità di tracking in base.

Sull’e-shop italiano di Vodafone il dispositivo è venduto 59,00 euro ed è possibile selezionare due colori (“Dove”, grigio o “Stalte”, nero). Al costo del dispositivo bisogna aggiungere 3 euro al mese per il servizio della Vodafone Smart Sim (i primi 3 mesi di servizio sono inclusi) che permette di connettere il dispositivo al proprio smartphone, anche quando siamo lontano o all’estero (in oltre 90 Paesi).

È possibile visualizzare la posizione di Curve in tempo reale su una mappa o vedere i luoghi in cui è stato tramite la cronologia delle posizioni nell’app. Amici e parenti possono utilizzare il pulsante “Sono qui” per inviare aggiornamenti sulla posizione direttamente allo smartphone. La durata della batteria è indicata in 7 giorni. Il produttore riferisce che è piccolo, leggero (30 g) e resistente all’acqua con certificazione IP67 (protezione da polvere e acqua fino a 1m di profondità per 30 minuti). La durata della batteria dipende dalla modalità di tracking impostata. In assenza di segnale GPS, Curve utilizza la connessione LBS o Wi-Fi.