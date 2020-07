Aspettando Apple Silicon Intel Tiger Lake Xe alza la testa

Con l’annuncio atteso da anni dell’arrivo dei primi processori Apple Silicon per computer desktop e portatili, Intel accusa il colpo ma non resta a guardare: i primi benchmark apparsi in rete anticipano che Intel Tiger Lake Xe, il processore grafico integrato nelle nuove CPU in arrivo in autunno, daranno filo da torcere ai processori del colosso di Cupertino.

Naturalmente è ancora presto per fare confronti, infatti sia i nuovi processori Apple che quelli Intel devono ancora arrivare sul mercato. In ogni caso prestazioni e specifiche tecniche trapelate in rete suggeriscono che il confronto tra le due piattaforme potrebbe essere più serrato di quanto atteso. Stando alle specifiche elencate dal benchmark SiSoftware il processore grafico Intel Tiger Lake Xe, ufficialmente la GPU Gen12 Xe che sostituirà l’attuale GPU Iris Plus della generazione Ice Lake, è dotato di 768 core di calcolo e di 96 unità di esecuzione, con funzionamento alla velocità di 1,3 GHz.

Si tratta di un balzo sostenuto rispetto ai 512 core di calcolo e delle 64 unità di esecuzione del processore grafico Gen11 Iris Plus che funziona anche a una velocità inferiore di 1,1 GHz. Le specifiche trapelate in rete, segnalate da Tom’s Guide, sembrano confermare le promesse di Intel che in precedenza aveva anticipato per la prossima generazione di GPU proprietarie un raddoppio delle prestazioni rispetto alla generazione attuale Iris Plus. Altri test apparsi in rete negli scorsi mesi hanno anticipato prestazioni elevate anche per la componente di calcolo principale, con incrementi che potrebbero portare Intel a recuperare terreno e forse anche a superare la sempre più agguerrita AMD.

Per la sfida definitiva e il confronto reale occorre pazientare ancora un po’. I nuovi processori Intel Tiger Lake con GPU Xe sono attesi in arrivo nel mese di ottobre all’interno di portatili sottili e leggeri di diversi costruttori di PC Windows. Invece i primi computer dotati di processori Apple Silicon sono attesi in arrivo entro la fine di quest’anno. Apple non ha anticipato la data esatta di presentazione e nemmeno quali saranno le prime macchine con processore proprietario (sono attesi un iMac e un MacBook). Cupertino potrebbe presentarli nel keynote Apple di settembre che però da sempre è focalizzato sugli iPhone, oppure riservare più spazio e visibilità con una presentazione dedicata a ottobre o novembre.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Intel sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie che parlano di Apple si parte da qui.