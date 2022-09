Apple evidenzia i vantaggi delle eSIM

Gli iPhone 14 e iPhone 14 Pro venduti negli USA non integrano il carrellino per la SIM ma offrono solo le eSIM, metodo di accesso ai servizi di telefonia che permette di registrarsi e accedere alle reti mobili, senza bisogno di inserire una SIM fisica nel telefono.

In un documento di supporto tecnico, Apple evidenzia i vantaggi delle e-SIM quando si viaggia all’estero. Apple spiega che “è più sicura di una SIM fisica perché non può essere rimossa se l’iPhone viene smarrito o rubato. Con la eSIM, non è necessario acquistare, trasportare e sostituire schede SIM fisiche (che possono essere facilmente smarrite) o attendere che arrivino per posta”.

Apple spiega ancora che sull’iPhone è possibile memorizzare otto o più eSIM, e attivarne due contemporaneamente (scegliendo nelle Impostazioni quelle desiderate), opzione utile se ad esempio si viagga regolarmente negli stessi luoghi.

Molti operatori telefonici offrono opzioni prepagate che è possiible acquistare dai rispettivi siti web o app prima di recarsi nella destinazione scelta, o di persona dopo l’arrivo presso un chiosco dell’operatore in aeroporto, in un suo negozio o in un’altra sede. Gli operatori telefonici indicando i passaggi su come attivare l’eSIM digitalmente, ad esempio inquadraro un codice QR o scaricando l’app dell’operatore.

Apple spiega che molti service provider internazionali offrono piani dati prepagati che differiscono per la quantità di dati e la durata. Le funzionalità sulla linea principale continuano a essere attive quando si aggiungi una eSIM solo dati e la si usa per i dati cellulare. Ad esempio, durante un viaggio, è possibile mantenere la linea principale per il proprio Paese o la propria area geografica e impostare un piano eSIM solo dati come linea secondaria per il luogo che si sta visitando. Molti service provider internazionali offrono anche piani dati eSIM prepagati per l’uso a lungo termine in Paesi e aree geografiche di tutto il mondo.

In Italia diversi operatori di telefonia propongono offerte dedicate con eSIM abbinate tipicamente a smartphone, tablet e a smartwatch per effettuare e ricevere chiamate anche senza telefono. Più rare sono invece le offerte di telefonia mobile esclusive per le eSIM, pensate come offerte da affiancare a prodotti esistenti e non tanto come prodotti indipendenti.