iOS 16, l’ adozione supera iOS 15 nei primi due giorni

iOS 16 piace agli utenti iPhone che aggiornano al nuovo sistema operativo mobile di Apple più velocemente rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno con iOS 15: il tasso di adozione di iOS 16 era del 6,71% nelle prime 24 ore dopo il rilascio, solo leggermente superiore al 6,48% registrato da iOS 15 nello stesso periodo di tempo. Per il primo giorno di disponibilità il record è ancora detenuto da iOS 14 con il 9,22%.

Ma nelle ore seguenti la velocità di adozione di iOS 16 è aumentata, arrivando all’11,6% nei primi due giorni di disponibilità, superiore all’8,5% registrato nel 2021 per iOS 15. L’ultimo aggiornamento dei dati, rilevati mercoledì 14 settembre alle ore 10, indica per iOS 16 una adozione del 12,18%.

Il risultato è attribuito alle numerose novità introdotte con questa versione, in particolare per il cambio di design e alle nuove funzioni che permettono agli utenti di personalizzare non solo immagine di sfondo e wallpaper, ma anche font dei caratteri, colori e widget della schermata di blocco.

Occorre anche rilevare che le percentuali di adozione in fase di lancio rischiano di non superare i record passati, questo anche perché, a partire da iOS 15 Apple permette agli utenti di rimanere con il sistema operativo precedente, pur continuando a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza.

Nel caso di iOS 16 gli utenti iPhone possono decidere di mantenere iOS 15.7 e di aspettare prima di passare al nuovo. Chi ha posticipato l’aggiornamento probabilmente sarà più invogliato a farlo successivamente, quando Apple introdurrà diverse novità e funzioni già annunciate, ma che non sono state completate in tempo per essere incluse nella prima versione definitiva per tutti.

Secondo i dati rilevati da Mixpanel ora il 78,41% degli utenti usa iOS 15, mentre solo circa il 10% usa una versione precedente. Non si tratta dei dati ufficiali Apple: Mixpanel stima l’adozione in base all’uso delle app e visite ai siti web che sfruttano i sistemi di pubblicità e metriche della società. Per conoscere i dati ufficiali di Apple, rilevati in base agli accessi su App Store, occorre attendere: l’ultimo aggiornamento risale infatti al 31 maggio di quest’anno.

