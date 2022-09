Come scaricare gli sfondi esclusivi di iPhone 14 Pro

Con iOS 16 gli utenti possono decidere di usare nuovi sfondi offerti da Apple: una tradizione che si ripete fin dalle prime generazioni di iPhone, personalizzabili con immagini sempre nuove e in alta risoluzione tra una generazione del sistema operativo l’altra.

Il punto è che, altrettanto tradizionalmente, i dispositivi che non possono installare iOS 16 non possono neppure usare queste immagini, o almeno non passando per la via ufficiale. C’è infatti chi, tra le prime cose che si fanno quando si può installare la nuova versione, decide di scaricare le immagini e condividerle online, offrendo così la possibilità di utilizzarle anche a chi resta fuori dal giro di aggiornamento.

Con i nuovi iPhone 14 e 14 Pro la situazione diventa anche più rilevante visto che alcuni sfondi sono proprio un’esclusiva di questi ultimi, perciò anche chi possiede la generazione precedente, ufficialmente non può selezionare alcune immagini disponibili con iOS 16.

Come dicevamo però trattandosi di immagini, basta scaricarle e impostarle come sfondo dal rullino fotografico.

Per quanto riguarda i nuovi sfondi per iPhone 14, Apple ne ha creato uno per ogni colore del dispositivo, quindi ci sono immagini specifiche per i telefoni in tonalità blu, mezzanotte, viola, rosso e galassia. Lo stesso discorso vale anche per la nuova serie Pro, che può accedere a quattro sfondi per le quattro diverse tonalità del telefono (viola scuro, oro, argento e nero siderale).

Come per gli altri sfondi di iOS 16 non c’è una versione specifica per la modalità scura, quindi nei link che seguono trovate tutte le varianti dei nuovi sfondi estrapolate da 9to5Mac da scaricare direttamente sui dispositivi.

iPhone 14 Pro e Max

iPhone 14 e Plus

Da notare che questi sfondi sono progettati per l’orientamento verticale, quindi potrebbero non essere il massimo su iPad e Mac.

Sfortunatamente, anche se iOS 16 aggiunge nuovi sfondi, rimuove praticamente tutti quelli vecchi. Negli anni Macitynet ha raccolto le varie versioni, perciò i nostalgici che vogliono riprendere una delle vecchie immagini possono sfogliare questa sezione del nostro sito alla ricerca dell’immagine preferita.