Apple festeggia 40 anni di attività in Francia

Apple Francia festeggia 40 anni di attività, anniversario ricordato anche dal CEO Tim Cook che, in un comunicato sul sito d’Oltralpe, dichiara «La Francia occupa un posto speciale nel mio cuore. Ogni volta che ci vado, sono ispirato da questa comunità di artisti e sviluppatori accogliente, dinamica e profondamente creativa. Sono lieto di celebrare i 40 anni di Apple in Francia con i nostri team locali, i clienti e le comunità in cui operano».

Partita con un piccolo team guidato da Jean-Louis Gassée, uomo che in seguito arriverà a guidare i vertici della multinazionale di Cupertino, Apple France è stata la prima filiale europea di Apple, ed è stata per diverso tempo il punto di riferimento della Mela per l’Europa: per diversi anni la Francia è stato il primo mercato europeo di Apple e il secondo nel mondo.

Oltralpe Apple oggi vanta 2.700 dipendenti e 20 Apple Store, la più grande rete dell’Europa continentale. Qui sono presenti inoltre quasi 500 fornitori locali indicati come punti di eccellenza i termini di innovazione e know-how.

Per festeggiare i 40 anni di attività in Francia, Apple ha annunciato l’apertura dello studio Apple Music a Parigi, una delle tante iniziative intraprese dall’azienda a supporto della scena culturale francese. Situato sull’iconico Champs-Élysées Avenue, lo studio in questione vanta attrezzature all’avanguardia e sarà il luogo in cui nasceranno contenuti locali originali alla stregua di altri studi di Apple Music a Los Angeles, New York, Nashville e Londra.

Al timone dello studio francese di Apple Music c’è Mehdi Maïzi (giornalista francese specializzato in rap). Nel comunicato in francese Apple risalta l’ecosistema di applicazioni iOS che secondo la multinazionale offre supporto a quasi 250.000 posti di lavoro nel Paese. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

Le ultime novità da Apple sono l’arrivo di Fitness+ in Italia e diversi altri paesi, incluso l’abbonamento tutto incluso Apple One Premier e i portatili professionali MacBook Pro 2021 con processori Apple M1 Pro e M1 Max.