MacBook Pro 2021 è tutto nuovo con M1 Pro e M1 Max

Dopo aver messo in mostra le incredibili prestazioni dei nuovi processori M1 Pro e M1 Max, Apple ha presentato i primi computer portatili che li avranno dentro: i nuovi MacBook Pro 2021 sono un concentrato di potenza, ma la prima notizia che possiamo ora confermare è il ritorno del MagSafe, il connettore magnetico per ricaricare la batteria dei portatili, quello che Apple aveva inventato e poi rimosso in favore della USB-C, così fortemente criticata per questo che dopo aver ascoltato i propri clienti ha deciso di rimetterlo con questa nuova gamma di portatili.

Altro grande ritorno è quello delle prese: al posto delle 4 USB-C adesso ce ne sono 3 con Thunderbolt 4, ma anche un lettore di schede SD, una presa HDMI e la porta jack audio da 3,5 millimetri, per la gioia di tutti quei professionisti che possono finalmente abbandonare l’hub per almeno una buona parte delle operazioni quotidiane.

E’ disponibile in due dimensioni: 16.2 e 14.2 pollici, rispettivamente con 7,7 milioni e 5,9 milioni di pixel e lo schermo come preannunciato è da 120 Hz e ha il notch, allineandosi esteticamente agli schermi di iPhone e consentendo una riduzione delle cornici del 24% e uno spostamento della barra dei menu ai lati di questa tacca, cosentendo così di dedicare il resto dello schermo ai contenuti.

Per costruire questi computer, Apple usa un nuovo alluminio e dentro ci sono due ventole per gestire al meglio la temperatura: cambia anche la tastiera, che vede un altro grande ritorno, quella dei tasti funzione meccanici che vanno a rimpiazzare la Touch Bar. Il trackpad aumenta le dimensioni.

Per quanto riguarda l’audio ci sono tre microfoni che promettono di abbattere i rumori del 60% in più rispetto a prima, e i sei altoparlanti, composti da due tweeter il doppio più grandi, promettono una resa migliore specialmente alle basse frequenze, che sono più presenti dell’80% rispetto alla generazione precedente.

Dal punto di vista delle prestazioni, grazie ai nuovi processori sono in grado di spingere il doppio rispetto a un Intel i9, con evidenti miglioramenti in tutti i fronti. Un esempio: sono in grado di gestire 30 streaming in 4K Pro Res o 7 streaming in 8K contemporaneamente. Migliorano anche le prestazioni dei dischi SSD, che viaggiano a 7.4 GB/s e l’autonomia arriva a 17-21 ore in riproduzione video, ricaricandosi da zero a 50% in trenta minuti grazie al nuovo MagSafe.