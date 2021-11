Instagram introdurrà gli abbonamenti per supportare i creatori

L’enorme successo di piattaforme come Patreon e OnlyFans ha convinto alcuni social network ad implementare soluzioni alternative per consentire agli utenti di supportare economicamente le persone che seguono. Tra questi si è appena aggiunta Instagram, che sembra proprio essere in procinto di lanciare un nuovo abbonamento appositamente studiato per supportare i creatori di contenuti.

Una prima modifica improntata in questa direzione è stata notata dalle società di analisi Sensor Tower e Apptopia all’interno dell’ultima versione dell’applicazione di Instagram per iOS rilasciata di recente, all’interno della quale già dal 1 novembre è presente una nuova opzione di acquisto in-app denominata “Abbonamenti Instagram” il cui prezzo va dai 0,99 dollari ai 4,99 dollari.

Sebbene Instagram non dica quale sia il vero scopo di queste opzioni di acquisto appena aggiunte, probabilmente fanno parte della strategia dell’azienda a cui fa capo (ovvero Facebook, recentemente rinominata in Meta) con cui si intende monetizzare ulteriormente la piattaforma offrendo allo stesso tempo agli utenti la possibilità di dare i soldi alle persone che seguono e che amano. E visto che i nuovi acquisti in-app sono già presenti su App Store, è probabile che l’annuncio ufficiale sia ormai imminente.

Di solito Instagram esegue prima un test con un piccolo gruppo di creatori di contenuti e, se tutto va bene, distribuisce la funzione al resto degli utenti che circolano sulla piattaforma. Ciò significa che quando nel profilo dei personaggi di spicco che già seguite comincerete a scorgere l’opzione di abbonamento allora al lancio dovrebbe mancare davvero poco.

Va comunque detto che un abbonamento a Instagram per supportare i creatori di contenuti non è esattamente una notizia, visto che la società stessa aveva annunciato a inizio anno di essere al lavoro su “Storie esclusive” che sarebbero state disponibili soltanto per coloro che sarebbero stati disposti a pagarle.

Come dicevamo non è neppure la prima a fare qualcosa del genere. Twitter ad esempio ha annunciato una funzione simile chiamata [Super Follow][ts], che permette ai creatori di contenuti di offrirne di esclusivi ai propri abbonati, mentre altre piattaforme come TikTok, Snapchat, Pinterest e YouTube hanno lavorato su abbonamenti del tutto simili.