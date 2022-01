Apple Fitness+, dal 10 Febbraio due grosse novità in arrivo

Ci sono due importanti novità per gli abbonati ad Apple Fitness+ e sono in dirittura d’arrivo: il 10 gennaio l’azienda infatti aggiungerà al servizio Collections e Time to Run, rispettivamente una serie curata di allenamenti e meditazioni progettati appositamente per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e una nuova esperienza di corsa audio che mira ad aiutare le persone a diventare corridori più coerenti (e migliori) suggerendo percorsi i popolari della zona.

Con il nuovo anno appena cominciato le persone tendono a cercare nuovi modi per perseguire i propri obiettivi – spiega l’azienda – e queste due aggiunte servono proprio a mantenere alte la motivazione e l’attività fisica. Con le “collezioni” Apple mette così a disposizione dei propri clienti una nuova serie curata di allenamenti e meditazioni all’interno della libreria di Fitness+ (parliamo di quasi 2.000 nuovi contenuti a cui attingere), mentre con il programma che potremmo tradurre con un “è ora di correre” vengono proposte delle corse guidate per alcune località con musica e incitamenti adeguati.

La corsa è una di quelle attività più popolari perché possono essere svolte sempre e ovunque – si legge – e portano notevoli benefici sia al cuore che all’umore, soprattutto perché riduce anche lo stress. Ogni episodio è composto da specifici suggerimenti dagli allenatori, tra cui spiccano nomi già noti ai fruitori del servizio come Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez e Scott Carvin, insieme ad un nuovo allenatore, Cory Wharton-Malcolm, specializzato nella corsa. Per quanto riguarda invece la musica motivazionale, le playlist presenti sono ovviamente curate dagli allenatori di Fitness+ e sono costruite in modo tale da adattarsi all’intensità, all’andatura e al percorso, e possono comunque essere salvate ed ascoltate anche in altri momenti.

All’inizio si partirà con tre di quelli che l’azienda ha deciso di chiamare “episodi”: Londra, allenata da Cory Wharton-Malcolm; Brooklyn, con i suggerimenti di Emily Fayette; Miami Beach, con l’accompagnamento di Sam Sanchez. Ogni settimana verrà rilasciato un nuovo episodio dedicato ad un’altra delle città più iconiche presenti nel mondo.

Time to Run si aggiunge così agli altri programmi presenti per gli abbonati, come Time to Walk (per la quale invece è prevista la terza stagione) e Meditation, allargando così l’offerta, e come per questi ultimi ciò di cui l’utente ha bisogno è di un Apple Watch per poter ricavare i dati biometrici e di posizione da bilanciare con gli allenamenti e degli AirPods o di un altro paio di cuffie per ascoltare la musica e i suggerimenti previsti. E’ anche possibile eseguire Time to Run su un tapis roulant, e in tal caso risulteranno probabilmente più utili le fotografie scattate dagli allenatori che vengono mostrate di volta in volta durante l’allenamento in corso.

Maggiori informazioni sono comunque disponibili sul sito ufficiale.