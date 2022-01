Xiaomi Diiib, il rompigetto per rubinetti che fa risparmiare acqua

Se volete trasformare il rubinetto di casa in quello dei luoghi pubblici, vi basta acquistare Xiaomi Diiib, il rompigetto intelligente che al momento si compra in offerta a 29 euro.

Rispetto al rompigetto tradizionale che segue le linee del rubinetto, questo è un bel po’ più ingombrante (parliamo di 7 centimetri di lunghezza per 6 di diametro), ma per una ragione: dentro infatti incorpora sensori e componenti che gli consentono di fare molto di più di quel che fa un comune rompigetto.

Come per quello di ristoranti e bagni pubblici, per attivarlo basta avvicinare la mano, e allo stesso tempo togliendola da sotto il getto il rubinetto si chiude e l’acqua smette di scorrere. Questo fa risparmiare molta acqua, specialmente in quei luoghi come la cucina dove chi lava i piatti a mano lascia spesso scorrere l’acqua anche quando non gli serve, perché magari la sta usando alternatamente per sciacquare le singole stoviglie.

Allo stesso tempo però, vi starete chiedendo, proprio in cucina può far comodo avere il getto continuo senza tenerci la mano sotto, ad esempio per riempire una ciotola dove ad esempio si vuole immergere dei fagioli o della più comune verdura. Quale che sia il caso, per situazioni come queste entra in gioco il secondo sensore, posto frontalmente, che attiva lo scorrimento continuo dell’acqua nel momento in cui vi si avvicina il palmo della mano.

Il sensore inferiore lavora ad una distanza di 0-10 centimetri mentre per quello frontale la mano deve essere avvicinata a circa 2 centimetri dalla fotocellula, in modo da prevenire aperture involontarie. Questo sistema di fatto toglie gran parte del lavoro al miscelatore, visto che a quel punto servirà soltanto per regolare la temperatura dell’acqua, e al contempo consente di risparmiare decine di litri d’acqua al mese, che è buona cosa sia per il portafogli che per l’ambiente (a tal proposito: il sistema è alimentato da una batteria che promette un’autonomia di 5 anni).

Se siete interessati all’acquisto, anziché 37,18 euro con la promozione attualmente in corso lo pagate 29 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.