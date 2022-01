Blink Tech, lo smartphone cameraman automatico per calcio e basket al CES 2022

Blink Tech, una startup AI con sede nella Silicon Valley, tenta di rivoluzionare l’esperienza di registrazione video con la sua tecnologia di base che si concentra sulla trasformazione dello smartphone in un cameraman completamente automatizzato, sfruttando l’intelligenza artificiale e la visione artificiale. Ecco di che si tratta.

Molto spesso gli smartphone sono diventati strumenti per foto e video, al posto di apparecchiature spesso ingombranti e costose. Per rendere ancor più versatile questo strumento, la società ha realizzato un supporto intelligente e girevole chiamato Blink Focos Gimbal (simile ad un gimbal DJI), insieme a un’app dotata di AI, che essenzialmente consente agli smartphone di registrare automaticamente partite partite di calcio o basket, e altre discipline simili. Supporta lo streaming in ​​diretta e può aiutare gli utenti a modificare e analizzare i video di giochi registrati lato cloud. Ad oggi, si tratta della prima soluzione di registrazione intelligente basata su smartphone.

In definitiva, tutti i consumatori possono sfruttare il nostro prodotto per catturare quotidianamente i momenti della vita, non solo per lo sport, ma per catturare i momenti in famiglia, gli amici, gli eventi a cui partecipi o qualsiasi altro ricordo di cui vuoi prendere in carico senza sforzo e vivace