Apple prepara la fotocamera da 200 megapixel, ma non trattenete il fiato

Chi si è lamentato della risoluzione delle fotocamere Apple, si entusiasmerà al rumor secondo il quale Cupertino sta sperimentando, nel suo cammino verso la progressiva rivoluzione degli iPhone, un sensore fotografico da 200 megapixel.

L’indiscrezione emerge da Digital Chat Station, un utente molto popolare sui social cinesi che ogni tanto ne azzecca qualcuna. Lo scorso anno ad esempio ha anticipato di molti mesi il design del dorso di iPhone 17.

Il post non fornisce altri dettagli se non quelli che abbiamo riferito. Si può ipotizzare che questo sensore sia destinato alla fotocamera principale di un futuro modello di fascia alta della gamma iPhone e che non si stia parlando di un aggiornamento imminente, ma di una prospettiva a medio-lungo termine.

Sfida aperta con Samsung

Il riferimento a Samsung è la prima cosa che viene in mente: il colosso coreano ha introdotto un “inventato” il sensore da 200 MP per smartphone, lanciandolo sul Galaxy S23 Ultra nel 2023, riconfermandolo poi su S24 Ultra ed S25 Ultra oltre che sull’ultimo S25 Air.

Un sensore da 200 megapixel sarebbe salto notevole in termini numerici per il mondo iPhone, che permetterebbe, come agli utenti Samsing, scatti con un livello di dettaglio elevato, consentendo crop spinti e stampe a grande formato.

Va anche detto che la qualità fotografica, in generale, non dipende solo dalle capacità di scattare ad alta risoluzione ma anche da sensore, luce, stabilizzazione e software ed Apple in passato ha sempre privilegiato l’equilibrio tecnologico restando ancorata a sensori a risoluzione più bassa preferendo, appunto, dare importanza ad altri aspetti.

Ma man mano lungo il suo percorso ha ceduto, magari quando la tecnica era abbastanza matura, al trend de mercato. È stato così con il passaggio ai 48 MP sugli iPhone, un numero che le consente di non sfigurare con la concorrenza e utilizzabile anche per il marketing.

Nessuna rivoluzione nel breve

In ogni caso ci sarà tempo per riflettere. Impossibile che i 200 megapixel arrivino quest’anno ma anche difficile che arrivino con iPhone 19 Pro, al momento non ci sono infatti indizi che collegano il telefono del 2026 a questa tecnologia

Ma potrebbe essere plausibile l’idea di chi immagina che l’introduzione del 200 MP possa materializzarsi tra un paio d’anni, forse arrivando con iPhone del 20° anniversario, quello della rivoluzione annunciata.