iPhone 17 Pro forse avrà un tocco alla Pixel, i rendering

Pubblicità

Si parla molto di iPhone 17 e del possibile arrivo di un modello slim super sottile, presumibilmente chiamato Air, ma la novità di oggi, invece, è la possibilità che Apple pensi a riposizionare in modo del tutto diverso le camere posteriori di iPohone 17 Pro, con un design rivelato nei rendering, che richiama in modo particolare i Pixel di Google.

I modelli iPhone 17 Pro in arrivo il prossimo anno potrebbero presentare un importante cambiamento nel design, in particolare riguardo al modulo fotocamera posteriore. Secondo le ultime informazioni provenienti dalla catena di approvvigionamento, questa modifica sembra sempre più probabile.

Il primo ad anticipare questo cambiamento un report di The Information, secondo cui la parte posteriore di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max presenterà un modulo fotocamera rettangolare in alluminio, al posto del tradizionale vetro 3D.

La metà inferiore del dispositivo dovrebbe invece rimanere in vetro, per continuare a supportare la ricarica wireless. Inoltre, lo stesso rapporto affermava che anche iPhone 17 Air avrebbe apportato modifiche importanti al design della fotocamera posteriore, che dovrebbe essere una soltanto, ma posizionata in una sporgenza al centro del terminale.

Digital Chat Station, un utente di Weibo noto per le sue anticipazioni sulla tecnologia delle fotocamere degli iPhone, ha dichiarato di aver visto materiali provenienti dalla catena di approvvigionamento che confermerebbero il cambiamento del modulo fotocamera.

I dettagli sull’organizzazione delle fotocamere degli iPhone 17 Pro non sono ancora chiari, ma il modulo potrebbe avere questa forma ovale allungata, che molti nuovi smartphone Android, in ultimo i Google Pixel 9 di Google.

Se confermato, questo redesign sarebbe uno dei più grandi cambiamenti al caratteristico modulo fotocamera squadrato degli iPhone, introdotto per la prima volta con iPhone 11 nel settembre 2019. Il modulo quadrato fu adottato per ospitare una terza fotocamera Ultra Wide e sensori migliorati, stabilendo un nuovo standard estetico che ha influenzato i successivi modelli fino all’attuale iPhone 16.

C’è da dire, tuttavia, che questo design comporterebbe sfide ulteriori per Apple. Ice Universe, un altro noto leaker su Weibo, ha infatti commentato che un cambiamento così drastico richiederebbe una profonda revisione del design interno del dispositivo, paragonandolo a una completa ristrutturazione di una vecchia casa. Ed allora, lo stesso leaker è diffidente sul fatto che Apple intraprenderà davvero un approccio così audace.

Per tutte le novità su quello che potrebbe essere iPhone 17 Slim il link da seguire è direttamente questo.