Apple ha brevettato un mouse per ambidestri

Apple ha brevettato un mouse utilizzabile dagli ambidestri, le persone che hanno la capacità di utilizzare indifferentemente le mani destra o sinistra per compiere determinate azioni.

Nel brevetto Apple evidenzia la possibilità di configurare il mouse sia per la mano destra, sia per la mano sinistra. La Casa di Cupertino illustra il funzionamento del mouse (qui la storia di com’è nato), evidenziando l’utilità di funzionalità dedicate allo scrolling. Alcune aziende hanno creato mouse asimmetrici utilizzabili dagli ambidestri, ma secondo Apple questa soluzione non è ottimale.

L’idea della Mela è includere quelli che sembrano pulsanti virtuali sia sul lato anteriore, sia sul lato posteriore del mouse, permettendo all’utente di usare la mano desiderata, semplicemente ruotando il dispositivo sull’asse verticale. Apple ha previsto specifiche sezioni per la mano e pulsanti laterali programmabili.

Apple ha prodotto negli anni varie tipologie di mouse; dal primo presentato nel 1983 con il Lisa, a quello dell’Apple II per passare all’Apple Desktop Bus Mouse, al poco amato mouse rotondo e USB arrivato con il primo iMac. Più apprezzati i mouse successivi come l’Apple Mouse Pro (arrivato nel 2000), l’Apple Mouse del 2003 di colore bianco, il wireless mouse, il Mighty Mouse (che aveva il difetto di accumulare sporcizia nella piccola sfera superiore ruotabile in tutte le direzioni) e l’apprezzatissimo Apple Magic Mouse, primo mouse multi-touch prodotto e venduto dalla Apple, costoso ma apprezzatissimo, configurabile in vari modi e che offre all’utente la possibilità di interagire con il computer tramite gestures e comandi impartiti con una o più dita contemporaneamente.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

A questo indirizzo un nostro articolo con la guida ai migliori mouse per Mac.