Apple ha comprato l’app di meteorologia Dark Sky

Apple ha comprato “Dark Sky”, un’apprezzata app di meteorologia. A riferirlo sono gli sviluppatori stessi. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire al mondo le migliori informazioni meteo possibili per aiutare quante più persone possibili a rimanere asciutti e al sicuro e farlo con modalità che rispettavano la vostra privacy”, si legge sul sito di Dark Sky. “Non c’è modo migliore di Apple per raggiungere questi obiettivi”, scrivono ancora gli sviluppatori. “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di raggiugere molte più persone, con un impatto di gran lunga maggiore rispetto a quanto avremmo potuto fare da soli”.

Gli sviluppatori di Dark Sky spiegano ancora che non vi saranno cambiamenti all’app attuale per iOS e questa continuerà a rimanere disponibile per gli acquisti nell’App Store. Per quanto riguarda invece le app per Android e Wear OS, queste non saranno più sviluppate. Il servizio per gli utenti e gli abbonati attuali rimarrà attivo fino al 1° luglio 2020, data alla quale l’app verrà dismessa.

Gli utenti con abbonamenti attivi, riceveranno un rimborso. Per quanto riguarda il sito web, previsioni del tempo, mappe e funzionalità embedded continueranno a funzionare fino al 1° luglio 2020. Il sito web rimarrà attivo oltre il tale data a supporto di API e clienti dell’app iOS. Per quanto riguarda le API dedicate gli sviluppatori, il servizio non cambia ma non saranno accettate nuove iscrizioni. Le API continueranno a funzionare fino alla fine del 2021. “In seguito a tale transizione”, scrivono ancora gli sviluppatori, “l’uso di Dark Sky by Apple è soggetta alle Privacy Policy di Apple”.

Tra le peculiarità di Dark Sky, previsioni minuto per minuto, ora dopo ora, con indicazioni per il giorno successivo e per tutta la settimana. L’app mostra animazioni relative alle previsioni, offre notifiche per allerte relative a pioggia e allerte meteo.