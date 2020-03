Aggiornati Keynote, Pages e Numbers per Mac

Apple ha rilasciato nuove versioni di Keynote, Pages e Numbers per Mac. Le applicazioni della suite iWork, lo ricordiamo, mettono a disposizione modelli e strumenti grafici per creare progetti. Pages consente di creare documenti: si sceglie un modello, poi si aggiungono immagini, filmati, forme e grafici con vari strumenti a disposizione. Numbers è un foglio di calcolo che consente di inserire facilmente tabelle, immagini e grafici per gestire e avere un quadro visivo dei dati. Keynote consente di creare presentazioni con vari effetti “cinematografici”.

Di seguito le note di rilascio di Pages 10.0:

• Scegli tra una vasta gamma di splendidi nuovi modelli per aiutarti a iniziare.

• Aggiungi un documento di Pages a una cartella condivisa di iCloud Drive per iniziare automaticamente a collaborare. Richiede macOS 10.15.4.

• Aggiungi un capolettera per far risaltare un paragrafo con una lettera iniziale grande e decorativa.

• Applica un colore, un gradiente o un’immagine allo sfondo di qualsiasi documento.

• Accedi facilmente ai modelli utilizzati di recente dal nuovo selettore modelli.

• Stampa o esporta un PDF dei documenti includendo i commenti.

• Modifica i documenti condivisi quando non sei in linea e le modifiche verranno caricate quando ti connetterai di nuovo.

• Valorizza i tuoi documenti con una gamma di nuove forme modificabili

Di seguito le note di rilascio di Numbers 10.0:

• Crea fogli di calcolo con molte più righe e colonne.

• Applica un colore allo sfondo di un foglio.

• Aggiungi un foglio di calcolo di Numbers a una cartella condivisa di iCloud Drive per iniziare automaticamente a collaborare. Richiede macOS 10.15.4.

• Modifica i fogli di calcolo condivisi quando non sei in linea e le modifiche verranno caricate quando ti connetterai di nuovo.

• Accedi facilmente ai modelli utilizzati di recente dal nuovo selettore modelli.

• Stampa o esporta un PDF dei fogli di calcolo includendo i commenti.

• Aggiungi un capolettera al testo in una forma.

• Valorizza i tuoi fogli di calcolo con una gamma di nuove forme modificabili.

Di seguito le note di rilascio di Keynote 10.0:

• Aggiungi una presentazione di Keynote a una cartella condivisa di iCloud Drive per iniziare automaticamente a collaborare. Richiede macOS 10.15.4.

• Modifica le presentazioni condivise quando non sei in linea e le modifiche verranno caricate quando ti connetterai di nuovo.

• Scegli tra una vasta gamma di splendidi nuovi temi per aiutarti a iniziare.

• Accedi facilmente ai temi utilizzati di recente dal nuovo selettore temi.

• Stampa o esporta un PDF delle presentazioni includendo i commenti.

• Aggiungi un capolettera per far risaltare il testo con una lettera iniziale grande e decorativa.

• Valorizza le tue presentazioni con una gamma di nuove forme modificabili.