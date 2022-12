Apple ha in cantiere nuovi monitor con chip Apple Silicon

Apple ha in cantiere versioni aggiornate e rinnovate dei suoi monitor esterni per Mac e iPad.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”, spiegando che a Cupertino sono al lavoro su multipli display esterni, monitor nei quali è integrato il chip Apple Silicon, compresa una nuova variante del Pro Display XDR.

A listino attualmente Apple propone due monitor esterni: Pro Display XDR da 32“ e Studio Display da 27“. Il primo è un monitor da 27″, vanta risoluzione 5120×2880 pixel, luminosità 600 nit, tecnologia TrueTone, videocamera 12MP, tre microfoni, tre porte USB e sostegno regolabile; il secondo è un 32″ con risoluzione 6016×3384 pixel, vanta luminosità di 1600 nit, tecnologia True Tone, tre porte USB-C, una porta Thunderbolt 3. I prezzi di listino dei due monitor sono rispettivamente di 1799€ e 5599€.

Mark Gurman ritiene come probabile l’arrivo dei nuovi monitor in concomitanza con i futuri Mac Pro, desktop che a Cupertino avrebbero deciso di “ridimensionare” rispetto a quanto previsto in precedenza.

Il sito 9to5Mac ricorda che in precedenza sono circolate voci dell’arrivo di un monitor Apple con risoluzione 7K, un display che potrebbe vantare densità di 245 PPI nella variante da 32″ o 218 DPI come l’attuale e Pro Display XD ma con pannello da 36″.

Secondo il redattore di Bloomberg, tutti i nuovi monitor integrerebbero in ogni caso un chip Apple Silicon, elemento che – alla stregua di quanto accade con lo Studio Display con chi A13 Bionic- permetterebbe di demandare al display stesso varie funzionalità.

A luglio sono circolate voci secondo le quali Apple avrebbe intenzione di presentare un nuovo monitor da 27″ mini-LED nel primo trimestre del 2023.