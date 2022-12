Apple avrebbe annullato il progetto di Mac Pro con M2 Extreme top di gamma

Apple – a quanto pare – avrebbe deciso di annullare i piani di un Mac Pro Apple Silicon con chip M2 top di gamma che prevedeva CPU 48-core e GPU 152 core.

A riferirlo è il redattore di Bloomberg, Mark Gurman, nell’ultimo numero della sua newsletter “PowerOn”.

Il chip “Extreme” avrebbe dovuto essere essenzialmente un M2 Ultra dual ma complessità e preoccupazioni legate ai costi finali avrebbero portato Apple a fare marcia indietro, accantonando – per ora – l’idea.

Secondo il redattore di Bloomberg, Apple sta preparando a ogni modo il lancio di un nuovo Mac Pro con M2 Ultra e avrebbe ideato un design che consentirebbe l’espandibilità di componenti quali la memoria RAM e le unità di storage.

Gurman afferma che la scelta di un chip M2 Extreme top di gamma avrebbe comportato dover risolvere complessità nella produzione e dubbi su costi di un prodotto del genere. Scartare il chip top di gamma permetterebbe inoltre a TSMC di offrire piene capacità produttive per altri prodotti Apple mainstream.

L’M2 Ultra è indicato come in grado di offrire fino a 24 core CPU, 76 core per la GPU e fino a 192GB di memoria RAM.

Il sito 9to5Mac fa notare che i 192 GB di RAM sono una enormità ma un quantitativo inferiore agli 1,5TB supportati dai Mac Pro 2019. Non è inoltre chiaro quale sarà la potenza offerta dalla GPU fino a 76 core, tenendo presente che gli attuali Mac Pro sono in grado di supportare fino a 4 GPU con l’architettura modulare e relativi moduli MXP.

Secondo Gurman, gli svantaggi su carta dei futuri Mac Pro rispetto agli attuali, saranno arginati offrendo l’espandibilità di memoria RAM (a novembre è emerso in macOS il supporto a memorie RAM ECC), unità di storage e altri non meglio precisati componenti.

Apple in precedenza aveva riferito che la transizione completa a macchine con CPU Apple Silicon sarebbe stata completata in due anni, ma a novembre 2022 non è arrivato nessun nuovo Mac Pro e Cupertino sembra dunque in ritardo rispetto a quanto promesso.

Gurman afferma che Apple sta testando nuovi Mac mini con M2 Pro e Mac Pro con M2 Ultra, macchine desktop che dovrebbero arrivare nel 2023.

Il prossimo anno sono previsti anche nuovi MacBook pro da 14″ e 16″ con M2 Pro e M2 Max; sono previsti anche nuovi monitor: un Pro Display XDR di nuova generazione e un nuovo Studio Display. Per quanto riguarda un presunto iMac con chip M3 non se ne dovrebbe parlare prima della fine del prossimo anno. Apple starebbe valutando anche l’idea del ritorno dell’iMac Pro ma problematiche simili a quelle riscontrate con il Mac Pro avrebbero ritardato, almeno per ora, il progetto.