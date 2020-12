Apple ha lavorato ad AirPods Max per almeno quattro anni

Le prime cuffie Apple AirPods Max sono state presentate l’8 dicembre, ma un ex ingegnere che ha lavorato alle nuove cuffie ha affermato che lo sviluppo è iniziato nel lontano 2016, proprio quando sono stati rilasciati gli AirPods originali.

In un tweet ora cancellato, l’ex ingegnere Apple, Dinesh Dave, afferma di aver firmato per la prima volta un accordo di non divulgazione sullo sviluppo delle cuffie nel 2016. Dinesh Dave, che ora è product designer di Facebook, è stato un designer interattivo senior di Apple da giugno 2014 a febbraio 2018. Il giorno del lancio delle nuove cuffie, ha twittato al riguardo, dichiarando “L’ultimo prodotto NDA che ho firmato è finalmente uscito!”

In origine era tutto ciò che ha detto, tuttavia è stato poi interrogato da un utente di Twitter Ryan Jones, lui stesso ex Mac Operations Lead di Apple. In risposta, come notato da iMore, Dave ha aggiunto di aver firmato questo accordo di non divulgazione circa quattro anni fa.

Nel momento in cui scriviamo Dinesh Dave ha cancellato il suo tweet originale, ma parte della conversazione rimane. È molto probabile che Apple abbia richiesto di rimuovere il messaggio pubblicato sui social, anche perché l’accordo di non divulgazione allora firmato dall’ex ingegnere Apple potrebbe prevedere tempistiche più lunghe, accordo che quindi potrebbe non essere scaduto nonostante il prodotto in questione sia già stato annunciato e disponibile per l’acquisto. In ogni caso riportiamo qui di seguito la precisazione dell’ex dipendente di Cupertino:

Non è il mio progetto ad essere onesti. Molti amici ci hanno lavorato molto duramente. Mi è capitato di essere assegnato [al progetto] un po’ di tempo fa

Gli AirPods originali sono stati rilasciati a dicembre 2016, e chissà allora da quanti anni prima erano già in fase di sviluppo. Tuttavia, sono stati annunciati mesi prima e quindi è possibile che Apple, dopo aver notato un interesse sufficiente, abbia avviato lo sviluppo di AirPods Max.

Le cuffie AirPods Max sono disponibili in cinque colori, (grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa) e possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro. La data di inizio consegne è il 15 dicembre ma le tempistiche si sono subito allungate moltissimo: chi acquista oggi le deve aspettare fino a gennaio.

