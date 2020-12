Apple vende i primi attrezzi da ginnastica per allenarsi con Fitness+

Negli Apple Store ora si possono acquistare anche alcuni attrezzi per fare ginnastica, più precisamente yoga. E’ la naturale conseguenza all’imminente lancio di Fitness+, il nuovo abbonamento presentato a settembre che propone una serie di corsi tenuti da professionisti del settore per potenziare l’attività fisica con Apple Watch. Sarà disponibile dal 14 dicembre e sebbene molti degli allenamenti proposti non hanno bisogno di speciali attrezzature, per alcuni è necessario disporre di manubri, cyclette, vogatori, tapis roulant e tappetini da yoga.

Ed è proprio da questi ultimi che Apple ha inaugurato quella che si prospetta essere una nuova sezione degli Apple Store. Per il momento infatti ce ne sono soltanto tre, ma vista l’ampia varietà dei corsi disponibili, c’è spazio per cominciare a vendere molto altro. Come gli altri prodotti che contraddistinguono il negozio di Apple, sono molto più costosi delle controparti più tradizionali, sovrapprezzo che viene giustificato dai materiali impiegati e dalle caratteristiche offerte.

Per esempio, il tappetino Manduka eKOlite Yoga Mat (che costa ben 78 dollari), come si legge nella scheda tecnica, è caratterizzato «Da una superficie ecologica e biodegradabile che offre un’aderenza naturale» che bloccherebbe sul nascere un’eventuale scivolata. E’ inoltre «Realizzato con gli alberi non raccolti in Amazzonia, per supportare saldamente sia gli allenamenti che il nostro pianeta». Per la realizzazione di quello che Apple promuove come «Il tappetino yoga in gomma naturale più resistente sul mercato» c’è dietro l’esperienza degli insegnanti yoga, che ci hanno lavorato sopra per quattro anni: è stata impiegata gomma naturale biodegradabile con agenti schiumogeni non tossici e coloranti non azoici e l’1% di lattice.

L’altro tappetino in vendita è il Manduka 6 mm Performance Yoga Mat, un’evoluzione del precedente che viene venduta a 120 dollari. E’ un tappetino da yoga con certificazione Standard 100 by OEKO-TEX «Ultra-denso e spazioso, che offre comfort e un’ammortizzazione senza pari» e c’è la promessa che non si logorerà mai perché «Non sbiadisce, non si sbuccia e non si sfalda». Addirittura il prodotto migliorerebbe con l’uso di giorno in giorno. La superficie – scrivono – impedisce all’umidità e al sudore di penetrare nel tappetino ed è abbastanza spesso da proteggere le giunture su qualsiasi superficie viene adagiato, come ad esempio moquette, cemento e pavimenti in legno. La finitura superficiale è simile al tessuto in modo da offrire movimenti migliori ed è al 100% privo di lattice.

L’ultimo prodotto introdotto per potenziare gli allenamenti con Apple Fitness+ è Manduka Cork Yoga Block, in vendita a 20 dollari. E’ un blocco di sughero con angoli smussati: misura circa 23 x 10 x 15 centimetri, pesa poco più di un chilo e rispetto a quelli in schiuma offre una migliore stabilità. E’ composto da sughero ecosostenibile a grana fine (quindi diverso da quello a grana più grande che si usa invece per la gran parte degli oggetti in sughero che troviamo in commercio) e presenta bordi sagomati che ne migliorano la presa e ne rendono l’uso più confortevole.

Per il momento Apple propone in vendita i primi attrezzi da ginnastica solo sugli Apple Store degli Stati Uniti, il che ha senso visto che l’abbonamento Fitness+ sarà inizialmente disponibile solo Oltreoceano. Tutto sul piano di abbonamenti unificato ai servizi Apple One è in questo articolo: su come abbonarsi da iPhone e iPad abbiamo parlato in questa pagina.