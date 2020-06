In occasione della WWDC 2020, Apple ha presentato macOS 11 “Big Sur”. Apple afferma che si tratta del più grande aggiornamento di sempre di macOS. Tra le novità: in nuovo design per il Dock e per le icone di varie app, nuova interfaccia utente per app come Foto e Mail. Vari elementi noti del Mac sono stati modificati con menu traslucidi, icone arrotondate e controlli che appaiono o scompaiono in base alle necessità.

Su macOS arriva il Control Center (preso in prestito da iOS) da dove sarà possibile cambiare luminosità, attivare/disattivare la modalità Dark, il Night Shift e altre funzionalità ancora.

Anche l’app Messaggi è stata rivista con tutta una serie di nuove funzioni.

I widget di iOS 14 arrivano anche su macOS, con la possibilità di personalizzarli in vari modi e aggiungerli al Notification Center. Numerose novità riguardano Safari, con funzionalità legate alla privacy e altre ancora.

Come sempre, macOS 11 sarà disponibile prima per gli sviluppatori, poi ai beta tester e prima di fine anno in versione definitiva per tutti.

Ovviamente indicheremo i vari dettagli sul nuovo sistema nei vari articoli ad hoc che stiamo preparando. Per un primo approfondimento vi rimandiamo a questo articolo.