Apple, per ogni app si potranno conoscere dettagli sulla privacy tipo “tabella nutrizionale”

Apple dimostra ancora una volta di credere nella privacy e una interessante novità che vedremo con gli aggiornamenti dei nuovi sistemi operativi è una idea presa in prestito dalle tabelle nutrizionali sui cibi. Alla stregua delle nutrition facts – le etichette con le indicazioni di i valori nutrizionali obbligatorie su vari alimenti, pensate per aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli sugli alimenti che acquistano e consumano – perché non prevedere delle etichette che consentano all’utente di conoscere tutto che ciò che un’app farà con i nostri dati (accesso alla posizione, condivisione di dati, accesso alla fotocamera, ecc.)?

Detto, fatto: prima di scaricare un’app gli utenti potranno accedere alla tabella dedicata alla privacy e decidere se è appropriata per loro in base alle esigenze e alle preferenze, un modo semplice e veloce per permettere ai consumatori di avere accesso a informazioni sula privacy dii app prima dello scaricamento e dell’uso