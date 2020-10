Apple ha raggiunto un miliardo di iPhone attivi

Nel mondo ci sono un miliardo di iPhone attivi utilizzati dagli utenti, senza quindi contare quelli troppo vecchi che giacciono impolverati nei cassetti: un record diverso quindi da un miliardo di iPhone venduti che è invece stato già raggiunto nel 2016. In assenza di annunci e comunicazioni di Apple che, lo ricordiamo, ha smesso di dichiarare il numero esatto degli smartphone venduti, la stima arriva da Neil Cybart, un analista considerato molto attendibile nel calcolare stime e numeri sul business del colosso di Cupertino.

Secondo più osservatori Cybart ha ideato un modello matematico attendibile per calcolare e prevedere la base di installato di iPhone e iPad nel mondo. A suo parere Cupertino ha smesso di annunciare il totale dei terminali venduti ogni trimestre e annualmente perché il solo numero totale non rappresenta correttamente il valore reale del business iPhone. Anche se nel 2018 le vendite di iPhone hanno cominciato a declinare a livello totale, secondo l’analista la vera grandezza da tenere in considerazione è la base di dispositivi installati.

Mentre la maggior parte delle testate, anche quelle più importanti della finanza e dell’economia USA si sono concentrate sul totale iPhone venduti, secondo Cybart occorre tenere in considerazione la fedeltà degli utenti e l’indice di soddisfazione, fattori che diventano cruciali quando un utente sceglie se continuare a usare un dispositivo, un prodotto e di acquistarlo di nuovo. In particolare numeri e grafici pubblicati su Above Avalon, da cui riportiamo due immagini, rilevano che mentre è calato il numero di nuovi utenti che acquistano iPhone per la prima volta, è aumentato in modo sensibile il numero di utenti già ne possiedono uno e che decidono di acquistare un nuovo modello.

Per calcolare una stima della base di installato iPhone il modello di Cybart prende in considerazione sia le vendite dei nuovi terminali che le vendite degli iPhone usati. Quando nel 2019 Apple ha dichiarato che nel mondo c’erano 1,5 miliardi di dispositivi iOS attivi, di cui 900 milioni iPhone, la stima offerta dal modello di Cybart era in linea con i numeri dichiarati da Cupertino. Ora, sempre seguendo il suo modello matematico, Cybart dichiara che nel mondo ci sono un miliardo di iPhone attivi, un traguardo che Apple avrebbe già raggiunto e superato nel mese di settembre.

La recensione di iPhone 12 Pro di macitynet è disponibile da questa pagina.