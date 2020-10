Con Lego e Unity si creano mini giochi senza programmare

Probabilmente non pensavate di sviluppare il prossimo gioco di Lego Star Wars da soli, ma potreste diventare dei veri e propri creatori di videogiochi senza alcuna conoscenza tecnica nella scrittura di codice, questo perché Lego e Unity hanno collaborato per un nuovo progetto chiamato Microgame, che permette all’utente di creare un mini gioco 3D in salsa mattoncini LEGO in meno di un’ora, il tutto senza scrivere una riga di codice.

Per riuscire nell’impresa il giocatore dovrà solo seguire i tutorial nell’editor di Unity: gli speciali Behaviour Bricks Lego proporranno azioni di gioco già integrate e ci sono personaggi minifig pronti per l’uso. In questo modo è possibile scegliere i personaggi, creare livelli di gioco in stile platform, aggiungere ostacoli e così via

Se volete personalizzare l’esperienza, potrete anche aggiungere Mod creative e temi di Asset Store che sbloccano maggiori esperienze per un totale coinvolgimento all’interno del progetto stesso. Al giocatore sarà dato un pacchetto Knight’s Kingdom dopo aver semplicemente condiviso il proprio gioco, mentre una Danger Zone è disponibile dopo aver partecipato a una Game Jam prevista per il 19 novembre.

Una partnership con BrickLink consentirà di importare creazioni personalizzate dal market Lego online per personalizzare ulteriormente l’aspetto di gioco. Questa è, ovviamente, una iniziativa che punta ad aumentare l’adozione del motore di giocho Unity sia tra i nuovi arrivati, che tra gli sviluppatori che pensano di cambiare motore di gioco. Tuttavia, l’accordo mostra quanto sono progrediti gli strumenti del motore nel corso degli anni.

Anche se certamente non riuscirà a farvi scrivere un gioco da zero senza codice, come ricorda engadget, renderà estremamente semplice il processo per la creazione di un mini gioco in tre dimensioni.

Per tutti gli articoli legati al moneto LEGO vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo., invece per tutte le notizie e gli articoli che parlano di Unity si parte da qui.