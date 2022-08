Apple ha registrato i nomi Reality One e Reality Pro per il futuro visore AR/VR

Apple avrebbe avviato le procedure per la registrazione di alcuni marchi collegati in qualche modo al presunto futuro dispositivo per la Realtà Virtuale/Realtà Aumentata, richiedendo il trademark per i nomi ‘Reality One’, ‘Reality Pro’ e ‘Reality Processor’.

Lo riferisce il sito 9to5mac, spiegando che non vedremo il visore nell’ambito dell’evento del 7 settembre ma che le ultime indiscrezioni puntano al rilascio del visore all’inizio del 2023.

Il riferimento al nome Reality non è del tutto nuovo e già nel 2017 sono circolate voci secondo le quali Apple ha creato un sistema operativo denominato rOS, abbreviazione di realityOS. Nel 2019 Apple ha pubblicato un framework per sviluppatori denominato RealityKit – motore di rendering, animazione, audio e fisica – progettato allo scopo di contribuire alla creazione di esperienze di Realtà Aumentata.

Non c’è al momento certezza che Apple userà il nome in questione per il futuro visore AR/VR ma Reality One potrebbe essere il primo di questi accessori e Reality Pro un dispositivo di fascia alta. In precedenza sono circolate voci secondo le quali il primo visore AR/VR di Apple dovrebbe essere più una demo tecnica che un prodotto consumer; sono circolate voci di prezzo elevati, 2000$ o anche più, e la presenza di due display ad altissima risoluzione e tutta una serie di telecamere e sensori.

Il Reality Processor dovrebbe ovviamente essere il chip Apple Silicon progettato per il dispositivo. Indiscrezioni già circolate in precedenza riferiscono di un chip simile all’M2 del MacBook Air 2022; sono circolate anche voci di un co-processore per coadiuvare la produzione delle immagini.

L’evento del 7 settembre dovrebbe essere interamente dedicato ai nuovi iPhone e Apple Watch ma non è da escludere un accenno a Realtà Virtuale e altri prodotti ancora.

Pochi mesi addietro Tim Cook, il CEO di Apple, alla domanda di un redattore di China Daily sul futuro della Realtà Aumentata ha invitato gli utenti a “rimanere sintonizzati” facendo capire che non dovrebbe mancare molti per vedere quello che l’azienda ha da offrire