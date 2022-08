Da Corsair il monitor trasformista, si curva ma non si spezza

Dopo il primo portatile con la touch bar, questa settimana Corsair ha presentato Xeneon Flex 45WQHD240, un monitor da 45 pollici con risoluzione 3.440 x 1.440 che lo stesso utente può piegare manualmente per passare da un schermo piatto a uno curvo. Il prototipo presenta una coppia di maniglie sui lati che consentono di regolare la curvatura del pannello W-OLED realizzato da LG fino a un massimo di 800R. Ah, si possono anche regolare i lati indipendentemente l’uno dall’altro, anche se non c’è alcuna ragione pratica per farlo.

L’idea è davvero interessante, se si considera che risolverebbe in un sol colpo i dubbi di tutti coloro che non sanno se acquistare un monitor piatto o curvo, prediligere l’uso quotidiano e o quello gaming. Sarà interessante vedere quanto il 45WQHD240 sia resistente nel tempo.

Gli smartphone pieghevoli di Samsung hanno una piega evidente proprio al centro in cui vengono ripiegati e le protezioni per lo schermo sono note per l’usura. Per un monitor che probabilmente costerà migliaia di dollari, nessuno vorrebbe vedere questo tipo di imperfezioni.

A giudicare dalle sue altre specifiche, il 45WQHD240 sarà un monitor da gioco con caratteristiche di spicco. Il suo pannello ultrawide 21:9 presenta una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, un tempo di risposta di 0,03 ms e una copertura DCI-P3 al 99%. È anche compatibile con G-Sync e può raggiungere un massimo di 1.000 nit di luminosità. Il più grande svantaggio è che non supporterà il montaggio VESA, ma il supporto incluso è comunque parecchio versatile.

Xeneon Flex 45WQHD240 non ha ancora una data di uscita o un prezzo. Considerando sul suo set di funzionalità, sarà incredibilmente costoso quando arriverà sul mercato. Corsair ha promesso di condividere maggiori dettagli entro la fine dell’anno.

