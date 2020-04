Apple ha registrato il dominio AppleCoronavirus.com. Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando da query su WHOIS che il nome in questione è stato creato il 10 aprile 2020, che l’assegnatario è Apple e il Registrar è CSC Corporate Domains (azienda che forniscono servizi legati alla rete).

Al momento il dominio non reindirizza gli utenti su nessun sito attivo e non ha abbinato alcun servizio di hosting. La registrazione di questo nome potrebbe essere stata fatta semplicemente per proteggere il proprio marchio in Rete al fine di evitare che altri utenti possano registrare il nome a dominio sfruttandolo per scopi poco chiari, o semplicemente essere legato al recente annuncio dell’alleanza Apple-Google con l’obiettivo di rendere possibile l’utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi, nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti.

Abbiamo effettuato una ricerca Whois del nome GoogleCoronavirus.com e scoperto che anche Google ha registrato un dominio simile a quello di Apple. Si può dunque ipotizzare che il nome di questi domini è legatoall’accordoun accordo per rendere operativa la piattaforma di tracciamento su tecnologia Bluetooth.

Apple e Google, lo ricordiamo, hanno previsto una soluzione che preveda applicazioni e API per il sistema operativo che renda possibile tracciare i contatti nel rispetto della della privacy dell’utente». Entrambe le aziende contano di rilasciare una prima versione dell’app già nel mese di maggio 2020M qusta compatibile con i sistemi Android e iOS, utilizzando dati delle autorità sanitarie pubbliche.

