Spedizioni di computer in calo: i brand più noti soffrono, Apple più di tutti

Le spedizioni a livello globale di computer hanno subìto un calo medio dell’8% rispetto allo scorso anno. A riferirlo sono gli analisti di Canalys che parlano di un calo medio complessivo dell’8% per il primo trimestre dell’anno, pari a 53,7 milioni di unità contro le 58,3 milioni di unità dello stesso periodo dello scorso anno.

Tra i primi cinque brand presi in considerazione nella classifica di Canalys, Apple è il marchio che – a loro dire – soffre di più: la Mela sarebbe passata da

4 milioni di unità nel primo trimestre 2019 a 3,2 milioni di unità del primo trimestre 2020, un declino del 21% anno su anno. Dati che evidenzierebbero una contrazione della quota di mercato, passando dal 7% del primo trimestre 2019 al 6% del primo trimestre 2020. Nonostante questi dati poco positivi, Apple continua a rimanere al 4° posto nella classifica di Canalys che evidenzia spedizioni di computer desktop, notebook e workstation.

Brutto periodo anche per HP (-13,8% anno su anno), Acer (-12,6% anno su anno), Lenovo (-4,4%) e altri brand ancora. L’unica che non sembra scalfita è Dell che ha guadagnato un modesto 1,1%.

“L’industria dei PC è stata stimolata dal lockdown per il COVID-19 con prodotti a ruba dagli scaffali nel per l’intero primo trimestre 2020”, riferisce Rushabh Doshi, research director di Canalys; “ma i produttori di PC hanno iniziato il 2020 con limitazioni negli approvvigionamenti di processori Intel, elemento che ha provocato una maldestra transizione verso i nodi a 10nm”. “La situazione si è esasperata con le fabbriche in Cina impossibilitate ad aprire al termine delle vacanze per la festa del Capodanno lunare”.

L’analista Ishan Dutt afferma che la contrazione si riprenderà probabilmente nel secondo trimestre 2020, ma ritiene improbabile che le richieste di computer possano ancora continuare a essere sostenuta per lungo tempo, paventando “una triste prospettiva” a lungo termine. “Poche attività spenderanno in tecnologie per i loro uffici e molte case si sono da poco attrezzate”. Per quanto riguarda nello specifico Apple, nuovi dati dovrebbero arrivare a breve (il 30 aprile) con la presentazione dei dati dell’ultimo trimestre fiscale.